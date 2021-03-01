"Громадське" сделало расследование о Стерненко, а потом удалило ролик, - соцсети

Журналисты попытались найти несостыковки в деле бывшего лидера "Правого сектора" и объяснить строгий приговор суда.

"Громадське телебачення" удалило со своего YouTube канала видеоролик, посвященный приговору бывшему руководителя одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко. Об этом сообщается на странице Алексея Братущака в "Фейсбук".

Видео удалили, но Интернет помнит всё

Журналист опубликовал в своем блоге пост с цитатой: "Иногда люди не хотят слышать правду, потому что не хотят, чтобы их иллюзии были разрушены". В комментариях пользователи социальной сети предположили, что она посвящена видеоролику о деле Стерненко, автором которого стал Братущак. На данный момент его нет на Youtube-канале "Громадського", однако один из зрителей сохранил копию в облачном сервисе Google. Любой желающий может посмотреть его по ссылке.

Что не сходится у "Громадського" по делу Стерненко?

"Патриоты выступают против пророссийских сил, которые хотят отправить за решетку проукраинского активиста, бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Во всяком случае такую картинку нам создают, но что-то не сходится", — заявил Алексей Братущак в сюжете.

[ + – ] Алексей Братущак в сюжете Громадського о Сергее Стерненко Фото: Скриншот

Ведущий, ссылаясь на судебный приговор, заявил, что Сергей Стерненко в своих показания сообщил одно, а журналистам после задержания рассказал совершенно другое. В частности о том, что якобы не был знаком с пострадавшим Сергеем Щербичем. Алексей Братущак также сослался на "некоторых слуг народа", которые посчитали приговор в семь лет слишком строгим для Сергея Стерненко, дескать три-четыре года условно было бы достаточно. В ролике журналист попытался объяснить такую диспропорцию.

"Одной из причин может быть то, что Стерненко имеет влиятельных пророссийских врагов, в первую очередь — Портнова, во вторую — заместителя руководителя офиса президента Олега Татарова", — отметил Братущак. — "А если наоборот? Если россияне знают другую, негативную, сторону Стерненко, и зная ее — схватились за "правосека"? Чтобы через него дискредитировать все патриотическое движение в Украине".

При чем здесь Порошенко?

По словам Алексея Братущака, на защиту Стерненко встали представители партии "Европейская солидарность" во главе с экс-президентом Петром Порошенко, несмотря на разногласия в 2015 году. Автор расследования считает, что лидеру "ЕС" выгодны любые протесты против Владимира Зеленского в борьбе за проукраинский электорат. Кроме того, Порошенко якобы пытается дискредитировать украинский суд из-за дел, которые возбуждены против него.

"Не стоит становиться на одни и теже грабли — делать героев из людей, которые ими чаще всего не являются", — отметил Братущак в завершении сюжета. — "Правда в том, что Стерненко справедливый суд не получил… в этом деле. Вот только в другом деле справедливым судом это может быть не 7 лет, не 3-4 условно, а все 15".

Ранее стало известно, что Сергея Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы за похищение человека. Согласно приговору, у него также конфискуют половину имущества.