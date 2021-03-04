Поліцейські знову відвідали 10-річного "патрульного" Сашу, який помирає від раку (фото)

Нещодавно хлопчикові стало погано, проте його стан вдалося стабілізувати.

Поліцейські знову відвідали 10-річного Олександра Андрійчука з Чернівців, якого нещодавно посвятили в патрульні. Про це розповідається в публікації Instagram-акаунту divchata_v_police. Також про це написала на своїй сторінці волонтер і голова БФ "Я майбутнє України" Марта Левченко.

"Нещодавно Саші стало погано... Однак стан Саші стабілізували", — сказано в публікації.

Волонтер Марта Левченко розповіла, що 10-річний "патрульний" ще перебуває в лікарні, але вже відчуває себе краще.

"Колеги поліцейські не залишають свого Сашка і це дає йому сили боротися! Навіть у важкому стані в реанімації, під апаратами він не розлучався з шапкою поліцейського. Ця служба, ця необхідність дає йому сили і бачення себе в майбутньому", — написала Левченко.

Волонтер зазначила, що поки вони займаються пошуками клініки, яка зможе взятися за порятунок Сашка, віра в "суперсилу поліцейського" допомагає хлопчикові боротися за своє життя.

[ + – ] Поліцейські знову відвідали 10-річного Олександра Андрійчука Фото: instagram.com/maybutneua

Нагадаємо, що в середині лютого 80 поліцейських у Чернівцях виконали мрію хворого на рак 10-річного Олександра Андрійчука. Вони прийшли до нього в гості і провели обряд посвячення у свої ряди. Потім хлопець вибрав автомобіль і провів своє перше патрулювання.

Лікарі хлопчика сказали, що подальше його лікування не має сенсу. Половина тіла 10-річного Сашка паралізована і він не може говорити — лише пояснює свої бажання на смартфоні в текстовому вигляді. На поточний момент усі зусилля лікарів спрямовані лише на те, щоб полегшити його страждання.