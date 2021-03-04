Полицейские снова посетили 10-летнего "патрульного" Сашу, который умирает от рака (фото)

Недавно мальчику стало плохо, однако его состояние удалось стабилизировать.

Полицейские снова посетили 10-летнего Александра Андрийчука из Черновцов, которого недавно посвятили в патрульные. Об этом рассказывается в публикации Instagram-аккаунта divchata_v_police. Также об этом написала на своей странице волонтер и глава БФ "Я будущее Украины" Марта Левченко.

"Недавно Саше стало плохо… Однако состояние Саши стабилизировали", — сказано в публикации.

Волонтер Марта Левченко рассказала, что 10-летний "патрульный" еще находится в больнице, но уже чувствует себя лучше.

"Коллеги полицейские не оставляют своего Сашка и это дает ему силы бороться! Даже в тяжелом состоянии в реанимации, под аппаратами он не расставался с шапкой полицейского. Эта служба, эта необходимость дает ему силы и видение себя в будущее", — написала Левченко.

Волонтер отметила, что пока они занимаются поисками клиники, которая сможет взяться за спасение Саши, вера в "суперсилу полицейского" помогает мальчику бороться за свою жизнь.

[ + – ] Полицейские снова посетили 10-летнего Александра Андрийчука Фото: instagram.com/maybutneua

Напомним, в середине февраля 80 полицейских в Черновцах исполнили мечту умирающего от рака 10-летнего Александра Андрейчука. Они пришли к нему в гости и провели обряд посвящения в свои ряды. Затем парень выбрал автомобиль и совершил свое первое патрулирование.

Лечащие врачи мальчика сказали, что дальнейшее его лечение не имеет смысла. Половина тела 10-летнего Саши парализована и он не может говорить – лишь объясняет свои желания на смартфоне в текстовом виде. На текущий момент все усилия врачей направлены лишь на то, чтобы облегчить его страдания.