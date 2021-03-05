Найменше в Закарпатті: скільки українців вже зробили щеплення від коронавірусу

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 березня, щеплення від коронавірусу зробили вже 12 481 людини. З них 2 913 отримали вакцину від Covid-19 протягом минулої доби, 4 березня.

Про це свідчить статистика, оприлюднена Міністерством охорони здоров'я в Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

Поки українці отримують тільки першу з двох необхідних доз вакцини. За минулу добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Дніпропетровській області (280 щеплень), а за весь період прищеплювальної кампанії найбільшу кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 110 щеплень), найменше — у Закарпатській області (244 щеплення).

Вакцинація проти COVID-19 препаратом CoviShield почалася вже у всіх областях України та в Києві. Вакцина отримала офіційне схвалення від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Результати чотирьох клінічних досліджень у Великобританії, Бразилії та Південній Африці показали, що вона безпечна для людей.

Вакцина CoviShield (що налякала частину українського населення і медиків) від Serum Institute of India є похідною вакцини від британсько-шведської компанії Oxford-AstraZeneсa. Цей медпрепарат закуповує не тільки Україна, але й інші країни, зокрема, Канада.

Статистика щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 210 щеплень;

Волинська область — 60 щеплень;

Дніпропетровська область — 280 щеплень;

Донецька область — 270 щеплень;

Житомирська область — 70 щеплень;

Закарпатська область — 80 щеплень;

Запорізька область — 50 щеплень;

Івано-Франківська область — 99 щеплень;

Київська область — 160 щеплень;

Кіровоградська область — 90 щеплень;

Луганська область — 147 щеплень;

Львівська область — 80 щеплень;

Київ — 80 щеплень;

Миколаївська область — 210 щеплень;

Одеська область — 140 щеплень;

Полтавська область — 70 щеплень;

Рівненська бласть — 70 щеплень;

Сумська область — 70 щеплень;

Тернопільська область — 230 щеплень;

Харківська область — 100 щеплень;

Херсонська область — 70 щеплень;

Хмельницька область — 1100 щеплень;

Черкаська область — 77 щеплень;

Чернівецька область — 17 щеплень;

Чернігівська область — 80 щеплень.

Нагадаємо, через низький рівень довіри до вакцинації в країні, МОЗ ухвалило рішення про популяризацію щеплення, залучаючи для цього відомих українців. Так, 5 зірок і 5 лікарів в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" зробили щеплення від COVID-19.