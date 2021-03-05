Меньше всего в Закарпатье: сколько украинцев уже привились от коронавируса
В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 марта, прививку от коронавируса сделали уже 12 481 человеку. Из них 2 913 получили вакцину от Covid-19 в течение прошлых суток, 4 марта.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Пока украинцы получают только первую из двух необходимых доз вакцины. За прошлые сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок), а за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшее — в Закарпатской области (244 прививки).
Вакцинация против COVID-19 препаратом CoviShield началась уже во всех областях Украины и в Киеве. Вакцина получила официальное одобрение от Всемирной организации здравоохранения. Результаты четырех клинических исследований в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что она безопасна для людей.
Вакцина CoviShield (что напугала часть украинского населения и медиков) от Serum Institute of India является производной вакцины от британско-шведской компании Oxford-AstraZeneсa. Этот медпрепарат закупает не только Украина, но и другие страны, в частности, Канада.
Статистика прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область — 210 прививок;
- Волынская область — 60 прививок;
- Днепропетровская область — 280 прививок;
- Донецкая область — 270 прививок;
- Житомирская область — 70 прививок;
- Закарпатская область — 80 прививок;
- Запорожская область — 50 прививок;
- Ивано-Франковская область — 99 прививок;
- Киевская область — 160 прививок;
- Кировоградская область — 90 прививок;
- Луганская область — 147 прививок;
- Львовская область — 80 прививок;
- Киев — 80 прививок;
- Николаевская область — 210 прививок;
- Одесская область — 140 прививок;
- Полтавская область — 70 прививок;
- Ровенская бласть — 70 прививок;
- Сумская область — 70 прививок;
- Тернопольская область — 230 прививок;
- Харьковская область — 100 прививок;
- Херсонская область — 70 прививок;
- Хмельницкая область — 1100 прививок;
- Черкасская область — 77 прививок;
- Черновицкая область — 17 прививок;
- Черниговская область — 80 прививок.
Напомним, из-за низкого уровня доверия к вакцинации в стране, МОЗ приняло решение о популяризации прививки, привлекая для этого известных украинцев. Так, 5 звезд и 5 врачей в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" сделали прививки от COVID-19