Меньше всего в Закарпатье: сколько украинцев уже привились от коронавируса

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 марта, прививку от коронавируса сделали уже 12 481 человеку. Из них 2 913 получили вакцину от Covid-19 в течение прошлых суток, 4 марта.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Пока украинцы получают только первую из двух необходимых доз вакцины. За прошлые сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Днепропетровской области (280 прививок), а за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Днепропетровской и Донецкой областях (по 1110 прививок), наименьшее — в Закарпатской области (244 прививки).

Вакцинация против COVID-19 препаратом CoviShield началась уже во всех областях Украины и в Киеве. Вакцина получила официальное одобрение от Всемирной организации здравоохранения. Результаты четырех клинических исследований в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что она безопасна для людей.

Вакцина CoviShield (что напугала часть украинского населения и медиков) от Serum Institute of India является производной вакцины от британско-шведской компании Oxford-AstraZeneсa. Этот медпрепарат закупает не только Украина, но и другие страны, в частности, Канада.

Статистика прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 210 прививок;

Волынская область — 60 прививок;

Днепропетровская область — 280 прививок;

Донецкая область — 270 прививок;

Житомирская область — 70 прививок;

Закарпатская область — 80 прививок;

Запорожская область — 50 прививок;

Ивано-Франковская область — 99 прививок;

Киевская область — 160 прививок;

Кировоградская область — 90 прививок;

Луганская область — 147 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

Киев — 80 прививок;

Николаевская область — 210 прививок;

Одесская область — 140 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская бласть — 70 прививок;

Сумская область — 70 прививок;

Тернопольская область — 230 прививок;

Харьковская область — 100 прививок;

Херсонская область — 70 прививок;

Хмельницкая область — 1100 прививок;

Черкасская область — 77 прививок;

Черновицкая область — 17 прививок;

Черниговская область — 80 прививок.

Напомним, из-за низкого уровня доверия к вакцинации в стране, МОЗ приняло решение о популяризации прививки, привлекая для этого известных украинцев. Так, 5 звезд и 5 врачей в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" сделали прививки от COVID-19