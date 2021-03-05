Стерненко подав апеляцію, назвавши вирок "інструментом політичної розправи" (документ)

Засуджений вважає, що перебуває у в'язниці несправедливо, оскільки справжні злочинці гуляють на свободі.

Колишній лідер одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко, якого Приморський райсуд Одеси засудив на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради, подав апеляцію на вирок.

Про це повідомляється в Telegram-каналі STERNENKO.

"Стерненко вже подав апеляцію! Вона, серед іншого, зупиняє набрання вироком чинності (ст. 400 КПК). Вимагаємо негайного звільнення з-під варти", — йдеться в повідомленні.

У своїй апеляції Стерненко назвав винесений судом вирок абсурдним і незаконним.

"Вирок проти мене є не тільки абсурдним і незаконним, а й інструментом політичної розправи і тиском проти всіх громадян, які з 2014 року ведуть боротьбу проти російських окупантів і їхніх посередників, а також проти тих, хто сміливо не мовчить про порушення прав людини", — йдеться в документі.

Стерненко також стверджує, що перебуває несправедливо у в'язниці, у той час як нібито справжні злочинці гуляють на свободі.

"Коли Татарів за реально вкрадені 85 млн сидить на посаді, а я за вигадані 300 грн сиджу в тюрмі, це несправедливо! Коли терорист і кат Стуса Медведчук сидить у парламенті, а я та інші політв'язні в тюрмі, це несправедливо!", — йдеться в тексті документа.

В апеляції Стерненко вказав, що висновки судді, який виніс йому вирок, нібито не відповідають фактичним обставинам справи.

"Мені шкода, що російські окупанти винесли цей вирок іменем України, у той час як він спрямований проти самої ж України. Суддя-комуніст Попревич не здійснив судовий розгляд повною мірою, його висновки не відповідають фактичним обставинам справи, він істотно порушив КПК, а також неправильно застосував норми КК ", — йдеться в документі.

Нагадаємо, що 23 лютого Приморський районний суд міста Одеси визнав Сергія Стерненка винним у викраденні людини. Засуджений не дослухав слова судді і заявив, що якщо з ним щось трапиться в СІЗО, це буде вина заступника голови Офісу президента Олега Татарова і генпрокурора Ірини Венедіктової.