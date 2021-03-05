Стерненко подал апелляцию, назвав приговор "инструментом политической расправы" (документ)

Осужденный считает, что находится в тюрьме несправедливо, поскольку настоящие преступники гуляют на свободе.

Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы осудил на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета, подал апелляцию на приговор.

Об этом сообщается в Telegram-канале STERNENKO.

"Стерненко уже подал апелляцию! Она, среди прочего, приостанавливает вступление приговора в силу (ст. 400 УПК). Требуем немедленного освобождения из-под стражи", — говорится в сообщении.

В своей апелляции Стерненко назвал вынесенный судом приговор абсурдным и незаконным.

"Приговор против меня является не только абсурдным и незаконным, но и является инструментом политической расправы и давлением против всех граждан, которые с 2014 года ведут борьбу против российских оккупантов и их пособников, а также против тех, кто смело не молчит о нарушениях прав человека", – говорится в документе.

Стерненко также утверждает, что находится несправедливо в тюрьме, в то время как якобы настоящие преступники гуляют на свободе.

"Когда Татаров за реально украденные 85 млн сидит на посту, а я за вымышленные 300 грн сижу в тюрьме, это несправедливо! Когда террорист и палач Стуса Медведчук сидит в парламенте, а я и другие политзаключенные в тюрьме, это несправедливо!", – говорится в тексте документа.

В апелляции Стерненко указал, что выводы судьи, вынесшего ему приговор, якобы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

"Мне жаль, что российские оккупанты вынесли этот приговор именем Украины, в то время как он направлен против самой же Украины. Судья-коммунист Попревич не осуществил судебное разбирательство в полной мере, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, он существенно нарушил УПК, а также неправильно применил нормы УК", – говорится в документе.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд города Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека. Осужденный не дослушал слова судьи и заявил, что если с ним что-то случится в СИЗО, это будет вина заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.