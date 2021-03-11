За сім років СБУ відкрила понад 16 тисяч справ у державній зраді та тероризмі

Серед резонансних справ — обстріли Маріуполя в 2015 році та затримання екс-співробітника Кабміну за роботу в інтересах РФ.

З 2014 року СБУ відкрила 16 тисяч 643 кримінальних проваджень у державній зраді та тероризмі. Про це повідомив глава відомства Іван Баканов, передає прес-служба СБУ.

За його словами, практично весь масив злочинів повʼязаний з окупацією та агресією РФ.

Серед резонансних справ: артобстріли житлового масиву Маріуполя та автомобільної дороги в 2015 році; затримання колишнього співробітника Кабміну, якого суд визнав винним у веденні підривної діяльності на користь РФ; засудження агента, який передавав російському ГРУ дані про ремонт і модернізацію військової техніки тощо.

"Реальні результати в розслідуванні кримінальних справ за статтею "Державна зрада" — дуже складна робота. Яку неможливо виконати без тісної співпраці з усіма правоохоронними органами", — сказав Баканов.

Крім того, глава СБУ розповів про справу про агресивну війну проти України з боку Росії.

"Також СБУ здійснює досудове розслідування масштабної і багаторівневої справи — за фактом рішення і ведення агресивної війни проти України з боку РФ. Саме в рамках цього злочину спецслужба оголосила низку підозр російським чиновникам. Наприклад, у лютому цього року — заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову", — каже він.

Нагадаємо, даними слідства, російський генерал-полковник у січні-лютому 2015 року "здійснював планування і координацію дій підрозділів Збройних Сил держави-агресора та підконтрольних їм іррегулярних незаконних збройних формувань із захоплення міста Дебальцеве і прилеглих до нього населених пунктів".

Також слідчими було встановлено, що в серпні 2014-го Картаполов, діючи спільно з іншими представниками командування ЗС Росії "забезпечував планування та управління російськими підрозділами під час вторгнення на територію України".

Крім того, порушена кримінальна справа стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ, звинувативши його в підбурюванні українських військових у Криму до держзради в 2014 році. Погрожуючи застосуванням фізичного насильства і зброї, він змушував кілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік окупантів.