За семь лет СБУ открыла более 16 тысяч дел по госизмене и терроризму

Среди резонансных дел — обстрелы Мариуполя в 2015 году и задержание экс-сотрудника Кабмина за работу в интересах РФ.

С 2014 года СБУ открыла 16 тысяч 643 уголовных производств по госизмене и терроризму. Об этом сообщил глава ведомства Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

По его словам, практически весь массив преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.

Среди резонансных дел: артобстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году; задержание бывшего сотрудника Кабмина, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ; осуждения агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники и тому подобное.

"Реальные результаты в расследовании уголовных дел по статье "Государственная измена" — сложнейшая работа. Которую невозможно выполнить без тесного сотрудничества со всеми правоохранительными органами", — сказал Баканов.

Кроме того, глава СБУ рассказал о деле об агрессивной войне против Украины со стороны России.

"Также СБУ осуществляет досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела — по факту решения и ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Именно в рамках этого преступления спецслужба объявила ряд подозрений российским чиновникам. Например, в феврале этого года — замминистру обороны РФ Андрею Картаполову", — говорит он.

Напомним, данным следствия, российский генерал-полковник в январе-феврале 2015 года "осуществлял планирование и координацию действий подразделений Вооруженных Сил государства-агрессора и подконтрольных им иррегулярных незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов".

Также следователями было установлено, что в августе 2014-го Картаполов, действуя совместно с другими представителями командования ВС России "обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время вторжения на территорию Украины".

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Черноморского флота РФ, обвинив его в подстрекательстве украинских военных в Крыму к госизмене в 2014 году. Угрожая применением физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону оккупантов.