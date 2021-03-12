Під Києвом в 40 авіабригаді водій врізався у винищувач (фото)

За даними ЗМІ, водій автомобіля виїхав на злітно-посадкову смугу в стані алкогольного сп'яніння.

У 40 бригаді тактичної авіації під Києвом повітряного командування "Центр" під час буксирування винищувача в темний час доби водій врізався в літак. Про це повідомляє прес-служба командування у Фейсбуці.

Після завершення льотної зміни в темний час доби сталася надзвичайна пригода. У процесі буксирування винищувача на авіа стоянку, сталося зіткнення автомобіля з літаком. Унаслідок зіткнення літак загорівся, але пожежу вдалося вчасно локалізувати силами військової частини.

Водій автомобіля отримав травми грудної клітини і м'яких тканин обличчя, його доставили в лікарню. У військовій частині правоохоронці проводять службове розслідування. Причини події з'ясовуються.

[ + – ] Автомобіль військового після зіткнення. Фото: телеграм канал ДвіЩ

За даними "Мілітарного", зіткнення сталося з винищувачем МіГ-29МУ1, який пройшов модернізацію в 2018 році.

[ + – ] Пошкоджений МіГ-29МУ1 Фото: телеграм канал ДвіЩ

Обозреватель повідомляє, що водієм нібито є капітан Ш. 1974 року народження. Він, будучи в стані алкогольного сп'яніння (0,2 проміле), виїхав на своєму автомобілі Volkswagen Touran на злітно-посадкову смугу, і врізався в задню частину винищувача.

[ + – ] МіГ-29МУ1 після аварії Фото: телеграм канал ДвіЩ [ + – ] МіГ-29МУ1 після аварії

Нагадаємо, командувач ВПС України заявив про наміри Військово-повітряних сил отримати винищувачі 5 покоління F-35 Lightning II.