Под Киевом в 40 авиабригаде водитель врезался в истребитель (фото)
По данным СМИ, водитель автомобиля выехал на взлетно-посадочную полосу в состоянии алкогольного опьянения.
В 40 бригаде тактической авиации под Киевом воздушного командования "Центр" при буксировке истребителя в темное время суток водитель врезался в самолет. Об этом сообщает пресс-служба командования в Фейсбуке.
После завершения летной смены в темное время суток произошло чрезвычайное происшествие. В ходе буксировки истребителя на авиа стоянку, произошло столкновение автомобиля с самолетом. В следствии столкновения самолет загорелся, но пожар удалось своевременно локализировать силами военной части.
Водитель автомобиля получил травмы грудной клетки и мягких тканей лица, его доставили в больницу. В военной части правоохранители проводят служебное расследование. Причины произошедшего выясняются.
По данным "Милитарного", столкновение произошло с истребителем МиГ-29МУ1, который прошел модернизацию в 2018 году.
Обозреватель сообщает, что водителем якобы является капитан Ш. 1974 года рождения. Он, будучи в алкогольном опьянении (0,2 промилле), выехал на своем автомобиле Volkswagen Touran на взлетно-посадочную полосу, и врезался в заднюю часть истребителя.
Напомним, командующий ВВС Украины заявил о намерениях Военно-воздушных сил получить истребители 5 поколения F-35 Lightning II.