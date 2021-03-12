UA
UA
Разделы
Материалы
Новости Украины

Под Киевом в 40 авиабригаде водитель врезался в истребитель (фото)

199
происшествие с самолетом под киевом
Фото: телеграм-канал ДвіЩ | Поврежденный истребитель.

По данным СМИ, водитель автомобиля выехал на взлетно-посадочную полосу в состоянии алкогольного опьянения.

В 40 бригаде тактической авиации под Киевом воздушного командования "Центр" при буксировке истребителя в темное время суток водитель врезался в самолет. Об этом сообщает пресс-служба командования в Фейсбуке.

После завершения летной смены в темное время суток произошло чрезвычайное происшествие. В ходе буксировки истребителя на авиа стоянку, произошло столкновение автомобиля с самолетом. В следствии столкновения самолет загорелся, но пожар удалось своевременно локализировать силами военной части.

Водитель автомобиля получил травмы грудной клетки и мягких тканей лица, его доставили в больницу. В военной части правоохранители проводят служебное расследование. Причины произошедшего выясняются.

чп в василькове
Автомобиль военного после столкновения.
Фото: телеграм-канал ДвіЩ

По данным "Милитарного", столкновение произошло с истребителем МиГ-29МУ1, который прошел модернизацию в 2018 году.

авария с Миг-29
Поврежденный МиГ-29МУ1
Фото: телеграм-канал ДвіЩ

Обозреватель сообщает, что водителем якобы является капитан Ш. 1974 года рождения. Он, будучи в алкогольном опьянении (0,2 промилле), выехал на своем автомобиле Volkswagen Touran на взлетно-посадочную полосу, и врезался в заднюю часть истребителя.

МиГ-29МУ1 после аварии
МиГ-29МУ1 после аварии
Фото: телеграм-канал ДвіЩ
МиГ-29МУ1 после аварии
МиГ-29МУ1 после аварии
МиГ-29МУ1 после аварии
МиГ-29МУ1 после аварии

Напомним, командующий ВВС Украины заявил о намерениях Военно-воздушных сил получить истребители 5 поколения F-35 Lightning II.