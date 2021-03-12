"Критика патріархату". Радниця голови Держкосмагентства намалювала вагітного Гітлера (фото)

Чиновниця переконана, що якби в політиці було більше жінок, світ став би іншим.

Картину з вагітним Адольфом Гітлером власного авторства опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook радниця голови Національного космічного агентства України Олександра Клітіна.

"Ще один мій шедевр. Картина називається "Гітлер" — це критика патріархату. Настільки абсурдно виглядає цей кровожерливий монстр у жіночому тілі, що наводить на думки — жінка не змогла б довести світ до такого жаху. Потрібно більше жіночого лідерства у світі. Крім того, те, що війни тривають і ідеї фашизму, нацизму зараз пускають нові паростки — теж доклали руку, в основному, лідери чоловіки, тому Гітлер на картині вагітний", — пояснила чиновниця суть свого полотна.

[ + – ] На думку автора, світу потрібно більше жіночого лідерства Фото: Александра Клитина/Facebook

Під публікацією розгорілася жвава дискусія. На запитання одного з користувачів, чи не бентежить її сам неприкритий сексизм на картині, Клітіна відповіла, що "це мистецтво — розумійте, як хочете, я написала, що мала на увазі". Вона підкреслила, що через те, що в політиці переважають чоловіки, і склалася така ситуація у світі.

Олександра Клітіна часто ділиться з підписниками своїми роботами, причому часто її картини мають злободенну тематику. Наприклад, одна з найсвіжіших — "Карантинна весна".

У червні минулого року ім'я Олександри Клітіної активно згадували в ЗМІ після того, як вона в купальнику оголосила про створення своєї партії "Україна проти корупції", яка буде боротися з "політичними проститутами".

До листопада 2019 року вона займала пост заступника міністра інфраструктури, однак була звільнена після низки скандалів. Спочатку нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів зі "Слуги народу", які розповіли, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко. У відповідь Клітіна заявила, що інформація про нібито "кар'єру через ліжко" насправді є замовленням, і пов'язала це з опором реформам.

Інший скандал виник після оприлюднення листування пранкера "Джокер". Говорячи про закупівлю локомотивів для АТ "Укрзалізниця", Клітіна звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він "каламутить з тендерами". Також у листуванні з пранкером вона заявила, що змогла б потягнути і пост міністра замість Криклія.

У червні 2020 року вона стала радником голови Держкосмічного агентства.