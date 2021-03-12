"Критика патриархата". Советница главы Госкосмагентства нарисовала беременного Гитлера (фото)

Чиновница уверена, что если бы в политике было больше женщин, мир стал бы другим.

Картину с беременным Адольфом Гитлером собственного авторства опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook cоветник главы Национального космического агентства Украины Александра Клитина.

"Еще один мой шедевр. Картина называется "Гитлер" – это критика патриархата. Настолько абсурдно выглядит этот кровожадный монстр в женском теле, что наводит на мысли – женщина не смогла бы довести мир до такого ужаса. Нужно больше женского лидерства в мире. Кроме того, то, что войны продолжаются и идеи фашизма, нацизма сейчас пускают новые ростки – тоже приложили руку, в основном, лидеры мужчины, поэтому Гитлер на картине беременный", – объяснила чиновница суть своего полотна.

[ + – ] По мнению автора, миру нужно больше женского лидерства Фото: Александра Клитина/Facebook

Под публикацией разгорелась оживленная дискуссия. На вопрос одного из пользователей, не смущает ли ее саму неприкрытый сексизм на картине, Клитина ответила, что "это искусство – понимайте как хотите, я написала, что имела ввиду". Она подчеркнула, что из-за того, что в политике преобладают мужчины, и сложилась такая ситуация в мире.

Александра Клитина часто делится с подписчиками своими работами, причем часто ее картины имеют злободневную тематику. Например, одна из самых свежих – "Карантинная весна".

В июне прошлого года имя Александры Клитиной активно упоминали в СМИ после того, как она в купальнике объявила о создании своей партии "Украина против коррупции", которая будет бороться с "политическими проститутами".

До ноября 2019 года она занимала пост замминистра инфраструктуры, однако была уволена после череды скандалов. Сначала, нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов из "Слуги народа", которые рассказали, что Клитина якобы получила свою должность через постель. В ответ Клитина заявила, что информация о якобы "карьере через постель" на самом деле является заказом, и связала это с сопротивлением реформам.

Другой скандал возник после обнародования переписки пранкером "Джокер". Говоря о закупке локомотивов для АО "Укрзализныця", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами". Также в переписке с пранкером она заявила, что смогла бы потянуть и пост министра вместо Криклия.

В июне 2020 года она стала советником главы Госкосмического агентства.