СБУ викрила схему фінансування бойовиків "ЛНР" на мільйони рублів

У схемі фігурує Стахановський вагонобудівний завод, який постачав продукцію для підприємств РФ.

СБУ викрила масштабний механізм фінансування Росією терористів "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба правоохоронців.

Сказано, що кілька років підприємство "Стахановський вагонобудівний завод" поставляв продукцію для російських підприємств. Виготовлені заводом комплектовання вивозили через неконтрольовану ділянку українського кордону. Частину грошей завод платив у вигляді "податків" "адміністрації" "ЛНР".

У 2018 році підприємство перевело в "бюджет" бойовиків понад мільйон рублів. За даними оперативників СБУ, обсяги фінансування заводом окупантів взагалом складають десятки мільйонів рублів.

Служба безпеки України повідомила екс-керівнику вагонобудівного заводу про підозру в фінансуванні дій, скоєних із метою зміни меж України. Правопорушник оголошений в загальнодержавний розшук.

Нагадаємо, з 2014 року СБУ відкрила 16 тисяч 643 кримінальних проваджень у державній зраді й тероризмі. Практично весь масив злочинів пов'язаний з окупацією та агресією РФ. Серед резонансних справ — обстріли Маріуполя в 2015 році та затримання екс-співробітника Кабміну за роботу в інтересах РФ.