СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ЛНР" на миллионы рублей

В схеме фигурирует Стахановский вагоностроительный завод, который поставлял продукцию для предприятий РФ.

СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования Россией террористов "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Сказано, что несколько лет предприятие "Стахановский вагоностроительный завод" поставлял продукцию для российских предприятий. Изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемый участок украинской границы. Часть денег завод платил в виде "налогов" "администрации" "ЛНР".

В 2018 году предприятие перевело в "бюджет" боевиков более миллиона рублей. По данным оперативников СБУ, объемы финансирования заводом оккупантов в целом составляют десятки миллионов рублей.

Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ Украины. Правонарушитель объявлен в общегосударственный розыск.

Напомним, с 2014 года СБУ открыла 16 тысяч 643 уголовных производств по госизмене и терроризму. Практически весь массив преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ. Среди резонансных дел — обстрелы Мариуполя в 2015 году и задержание экс-сотрудника Кабмина за работу в интересах РФ.