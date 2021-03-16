Житель Берегового допомагав росіянам отримувати угорське громадянство (фото)

Серед "клієнтів" були представники криміналітету й організованих злочинних угруповань.

На Закарпатті СБУ перекрила канал незаконного переправлення громадян Росії в країни Євросоюзу, Великобританію і США. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що протиправну діяльність організував житель Берегівського району області. Він сприяв іноземцям, зокрема росіянам, в отриманні на фіктивних підставах громадянства Угорщини для подальшого безвізового в'їзду в 162 країн світу, включаючи США і Великобританію", — сказано в повідомленні.

Організатор схеми забезпечував підробку документів, які доводили наявність необхідних підстав для отримання угорського громадянства. Оформлення документів для громадянства та отримання дозволу для виїзду за кордон проводилося через дипломатичні представництва Угорщини в деяких країнах ЄС.

"За відповідні "послуги" фігурант отримував від замовника 25-30 тис. євро. Серед "клієнтів" угоди були представники криміналітету й організованих злочинних угруповань", — кажуть правоохоронці.

СБУ провела обшуки за адресами проживання зловмисника та вилучила речові докази його злочинної схеми.

Зазначимо, що для отримання угорського громадянства претендент повинен довести, що має родинне коріння в Закарпатті з часів Австро-Угорщини чи періоду Другої світової.

Нагадаємо, що у вересні СБУ викрила зловмисників, які займалися підробкою паспортів країн Євросоюзу. Жителі Хмельницької та Чернівецької областей працювали під вивіскою турфірми, яка допомагала отримати документи для роботи за кордоном.

Зловмисники продавали фальшиві ID-карти кількох східноєвропейських країн під виглядом офіційних документів, що дають право на перебування і працевлаштування. Липові документи коштували близько 300-500 євро.