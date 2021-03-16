Житель Берегово помогал россиянам получать венгерское гражданство (фото)

Среди "клиентов" были представители криминалитета и организованных преступных группировок.

На Закарпатье СБУ перекрыла канал незаконной переправки граждан России в страны Евросоюза, Великобританию и США. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что противоправную деятельность организовал житель Береговского района области. Он способствовал иностранцам, в частности россиянам, в получении на фиктивных основаниях гражданства Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 стран мира, включая США и Великобританию", — сказано в сообщении.

Организатор схемы обеспечивал подделку документов, которые доказывали наличие необходимых оснований для получения венгерского гражданства. Оформление документов для гражданства и получения разрешения для выезда за границу, проводилось через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах ЕС.

"За соответствующие "услуги" фигурант получал от заказчика 25-30 тыс. евро. Среди "клиентов" сделки были представители криминалитета и организованных преступных группировок", — говорят правоохранители.

СБУ провела обыски по адресам проживания злоумышленника и изъяла вещественные доказательства его преступной схемы.

Отметим, для получения венгерского гражданства соискатель должен доказать, что имеет родственные корни в Закарпатье со времен Австро-Венгрии или периода Второй мировой.

Напомним, в сентябре СБУ разоблачила злоумышленников, которые занимались подделкой паспортов стран Евросоюза. Жители Хмельницкой и Черновицкой областей работали под вывеской турфирмы, которая помогала получить документы для работы за рубежом.

Злоумышленники продавали фальшивые ID-карты нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. Липовые документы стоили в около 300-500 евро.