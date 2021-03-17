Правоохоронці розповіли, хто загинув при потужному вибуху в Боярці

Майже доба знадобилася слідчим, щоб встановити особу загиблого.

Правоохоронці встановили особу людини, яка загинула у результаті вибуху в Боярці Київської області. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

"Слідством встановлено, що в ніч на 16 березня цього року на одній з вулиць Боярки стався вибух, у результаті якого загинув 35-річний житель м. Київ", — сказано в повідомленні.

Також вибух пошкодив трансформаторну підстанцію, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п'яти найближчих будинків.

Проводяться слідчі дії та пошук причетних до скоєння вибуху.

Нагадаємо, вибух прогримів 16 березня близько 4 години ранку біля будинку на вулиці Королюка. В землі залишилася велика вирва, пошкоджені чотири автомобілі, трансформатор і паркан. Комунальній службі довелося відновлювати електропостачання.

Місцеві жителі почули вибух і ще затемна виявили на вулиці фрагменти тіла, а також шматки одягу. Очевидці повідомили у соціальних мережах про одного загиблого. Незабаром на місце події прибула слідчо-оперативна група, кінологи, сапери і експерти-криміналісти. Поліцейські і судово-медичні експерти виявили ознаки умисного вбивства.