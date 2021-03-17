Правоохранители рассказали, кто погиб при мощном взрыве в Боярке

Почти сутки понадобились следователям, чтобы установить личность погибшего.

Правоохранители установили личность человека, который погиб в результате взрыва в Боярке Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Следствием установлено, что в ночь на 16 марта этого года на одной из улиц Боярка произошел взрыв, в результате которого погиб 35-летний житель г. Киев", — сказано в сообщении.

Также взрывом повреждены трансформаторная подстанция, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов.

Проводятся следственные действия и поиск причастных к совершению взрыва.

Напомним, взрыв прогремел 16 марта около 4 часов утра возле дома на улице Королюка. В земле осталась крупная воронка, повреждены четыре автомобиля, трансформатор и забор. Коммунальной службе пришлось восстанавливать электроснабжение.

Местные жители услышали хлопок и еще затемно обнаружили на улице фрагменты тела, а также обрывки одежды. Очевидцы сообщили в социальных сетях об одном погибшем. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи, саперы и эксперты-криминалисты. Полицейские и судебно-медицинские эксперты обнаружили признаки умышленного убийства.