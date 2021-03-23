У київському метро вперше за допомогою дефібрилятора врятували життя чоловікові (фото, відео)

Поліцейський, який працює в метро, проводив 56-річному чоловікові серцево-легеневу реанімацію протягом 20 хв, поки не прибули лікарі.

У понеділок, 22 березня, на станції метро "Палац спорту" завдяки встановленому дефібрилятору вдалося врятувати життя пасажира.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Випадок стався близько 9 ранку на станції "Палац спорту". Устаткування застосував працівник Управління поліції в метрополітені, який у цей день працював на станції", — йдеться в повідомленні.

Як повідомила менеджеру проекту "База потреб лікарень-ДонорUA AID" Христина Ярмоліна, вранці чоловіка доставили в приймальне відділення кардіологічного корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва після успішної реанімації.

"Врятували життя! 56-річного чоловіка. На станції метро Києва. З використанням дефібрилятора. Через 10 годин з моменту події пацієнт орієнтований у часі, просторі, власній особистості, без проявів неврологічного дефіциту", — зазначає Ярмоліна.

Вона додала, що за словами лікарів, врятував чоловіка поліцейський, який працює в метро.

[ + – ] Олександр Рашевський (праворуч)

У поліції уточнили, що врятував чоловіка Олександр Рашевський. Він розповів, що проводив серцево-легеневу реанімацію протягом 20 хв, поки не прибули лікарі.

За його словами, навички застосування дефібрилятора отримав на курсах з надання першої домедичної підготовки і свій вчинок не вважає героїзмом.

У "Київському метрополітені" зазначили, що у 2020 році дефібрилятори, встановлені в касових залах і на платформах станцій столичного метро, застосовувалися 10 разів, у 2021 році — шість разів.

До речі, раніше в київському метрополітені з'явилася карта перших побачень, на якій показані найпопулярніші місця для романтичних побачень.