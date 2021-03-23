В киевском метро впервые с помощью дефибриллятора спасли жизнь мужчине (фото, видео)

Полицейский, работающий в метро, проводил 56-летнему мужчине сердечно-легочную реанимацию в течение 20 мин, пока не прибыли врачи.

В понедельник, 22 марта, на станции метро "Дворец спорта" благодаря установленному дефибрилятору удалось спасти жизнь пассажира.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Случай произошел около 9 утра на станции "Дворец спорта". Оборудование применил работник Управления полиции в метрополитене, который в этот день работал на станции", – говорится в сообщении.

Как сообщила менеджеру проекта "База потребностей больниц-ДонорUA AID" Кристина Ярмолина, утром мужчину доставили в приемное отделение кардиологического корпуса Александровской клинической больницы Киева после успешной реанимации.

"Спасли жизнь! 56-летнего мужчины. На станции метро Киева. С использованием дефибриллятора. Через 10 часов с момента происшествия пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита", – отмечает Ярмолина.

Она добавила, что по словам врачей, спас мужчину полицейский, работающий в метро.

[ + – ] Александр Рашевский (справа)

В полиции уточнили, что спас мужчину Александр Рашевский. Он рассказал, что проводил сердечно-легочную реанимацию в течение 20 мин, пока не прибыли врачи.

По его словам, навыки применения дефибриллятора получил на курсах по оказанию первой домедицинской подготовки и свой поступок не считает героизмом.

В "Киевском метрополитене" отметили, что в 2020 году дефибриляторы, установленные в кассовых залах и на платформах станций столичного метро, применялись 10 раз, в 2021 году – шесть раз.

Кстати, ранее в киевском метрополитене появилась карта первых свиданий, на которой показаны самые популярные места для романтических свиданий.