У Києві при демонтажі МАФів чоловік намагався себе підпалити (фото, відео)

Чоловік заліз на дах свого МАФу і почав обливати себе бензином.

На вулиці Маяковського в районі 15-17 будинків у Києві комунальні служби почали демонтаж МАФів. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Один з чоловіків, який є власником МАФу, заліз на дах будівлі і почав обливати себе бензином, сам він був одягнений у дощовик. За повідомленнями соцмереж, чоловік не підпалив себе і зліз з даху свого кіоску.

"Я відстоював свій бізнес, який, як ви бачите, вдалося відстояти", — заявив підприємець. Машину для демонтажу комунальні служби відкотили.

За заявами комунальників, їхній роботі всіляко перешкоджають підприємці. Вони підкладали під автомобілі "їжаки" з цвяхів. Від таких дій, як мінімум, 6 коліс техніки вже пробили. На місце приїхала поліція.

Фото: Киев оперативный

Директор департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко каже, що такими діями займаються ті, хто роками не платить податки і самовільно встановлює тимчасові споруди. "Вважають, що їм "море по коліна", — резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, що з 2018 року в оновлених будівельних нормах не допускається установка МАФів, рекламних та інших конструкцій на тротуарах.

5 березня 2020 року на центральному з\д вокзалі Києва "Укрзалізниця" ліквідувала 26 незаконних споруд.