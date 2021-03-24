В Киеве при демонтаже МАФов мужчина пытался себя поджечь (фото, видео)

Мужчина залезал на крышу своего МАФа и начал обливать себя бензином.

На улице Маяковского в районе 15-17 домов в Киеве коммунальные службы начали демонтаж МАФов. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Один из мужчин, который является владельцем МАФа залез на крышу постройки и начал обливать себя бензином, сам он был одет в дождевик. По сообщениям соцсетей, мужчина не поджог себя и слез с крыши своего киоска.

"Я отстаивал свой бизнес, который, как вы видите, удалось отстоять", — заявил предприниматель. Машину для демонтажа коммунальные службы откатили.

По заявлениям коммунальщиков, их работе всячески препятствуют предприниматели. Они подкладывали под автомобили "ежи" из гвоздей. От таких действий как минимум 6 колес техники уже пробили. На место приехала полиция.

Фото: Киев оперативный

Директор департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко говорит, что такими действиями занимаются те, кто годами не платят налоги и самовольно устанавливают временные сооружения. "Считают, что им "море по колена", — резюмировал Ткаченко.

Напомним, с 2018 года в обновленных строительных нормах не допускается установка МАФов, рекламных и других конструкций на тротуарах.

5 марта 2020 года на центральном ж\д вокзале Киева "Укрзализныця" ликвидировала 26 незаконных построек.