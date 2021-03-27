Антивакцинальна вакханалія політиків змушує нас застосовувати контрзаходи, — Степанов

Через безвідповідальність політиків, сказав глава МОЗ, уряд вимушено приймати великі зусилля, щоб переконати населення про необхідність вакцинації.

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що публічні висловлювання деяких політиків про вакцину проти коронавируса заважають процесу вакцинації, що, за його словами, є диверсією проти власного народу.

Про це він сказав в інтервʼю Радіо Свобода.

"Відразу, як ми сюди привезли вакцину, вся та масована дискредитація вакцини, яка почалася, вона ж була не тільки для внутрішнього користування. Наші політики,те, що вони влаштували, я вважаю, що це повна диверсія по відношенню до свого народу", — сказав Степанов.

Як приклад він навів висловлювання пʼятого президента Петра Порошенка про індійську вакцину CoviShield.

"Коли колишній президент країни виходить і на всю країну робить заяву, що те, що привезли… (навіть не можу назвати те слово, яким він назвав вакцину), то скажіть, будь ласка, як воно вкладається в загальну логіку того, що зробіть, будь ласка, вакцинацію.. Тобто дискредитація вакцини", — сказав Степанов.

Він додав, що через безвідповідальність політиків, уряд вимушено приймати великі зусилля, щоб переконати населення про необхідність вакцинації.

"Я вважаю, що ту антивакцинальну вакханалію, яку влаштували в тому числі наші деякі політики, що змушує нас робити контрзаходи, не просто проводити комунікаційну кампанію з вакцинації, розповідати громадянам, які десь сумніваються, що вакцинація – це корисно, що вакцинація – це дорівнює життю, тобто замовляти (те, що ми робимо) соціальну рекламу, показувати це, максимально пропагувати вакцинацію, ми ще повинні боротися з фейками і з міфами", — заявив Степанов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українських політиків і закликав їх не дискредитувати процес вакцинації і самі вакцини, які закуповує Україна. Він підкреслив, що китайську вакцину Coronavac від Sinovac Biotech, перша партія якої прибула в Україну 25 березня, використовують в 18 країнах світу, в тому числі — в Туреччині. Уколи цього препарату вже зробили президенту країни Реджепу Ердогану і Патріарха Варфоломія.