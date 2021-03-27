Украинские политики мешают Индии возобновить поставки вакцин, - Зеленский

Некоторые политики, утверждает президент, ведут чрезмерно активные кампании по дискредитации вакцин, что снижает на них спрос.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским политикам и призвал их не дискредитировать процесс вакцинации и сами вакцины, которые закупает наша страна. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса главы государства.

Так, он подчеркнул, что китайскую вакцину Coronavac от Sinovac Biotech, первая партия которой прибыла в Украину 25 марта, используют в 18 странах мира, в том числе — в Турции. Уколы этого препарата уже сделали президенту страны Реджепу Эрдогану и Патриарху Варфоломею.

Вакциной же CoviShield, изготовленной по лицензии AstraZeneca в Индии, привили почти 50 млн человек. Однако на текущий момент процесс иммунизации столкнулся с проблемой, поскольку в Индии существует ограничение на экспорт вакцин. На сайте ОП отметили, что Украина рассчитывает на то, что индийское правительство пересмотрит это решение.

"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее — сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", — подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, политики в Украине "потеряли голову" в погоне за рейтингами и им безразлично, что из-за их критических высказываний в адрес вакцин могут умирать украинцы.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами", — сказал Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что Индия прекратила экспорт вакцин CoviShield/AstraZeneca. Причиной тому стала вспышка коронавируса внутри страны и запрос от правительства страны большого количества доз для внутреннего пользования.

25 марта в Украину прибыл самолет с первой партией китайской вакцины CoronaVac. Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ее начнут развозить по регионам страны после того, как та пройдет десятидневный лабораторный контроль.