Українські політики заважають Індії відновити поставки вакцин, — Зеленський

Деякі політики, стверджує президент, ведуть надмірно активні кампанії по дискредитації вакцин, що знижує на них попит.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських політиків і закликав їх не дискредитувати процес вакцинації і самі вакцини, які закуповує наша країна. Відповідну заяву опубліковано на сайті Офісу глави держави.

Так, він підкреслив, що китайську вакцину Coronavac від Sinovac Biotech, перша партія якої прибула в Україну 25 березня, використовують в 18 країнах світу, в тому числі — в Туреччині. Уколи цього препарату вже зробили президенту країни Реджепу Ердогану і Патріарху Варфоломію.

Вакциною ж CoviShield, виготовленою за ліцензією AstraZeneca в Індії, прищепили майже 50 млн осіб. Однак на поточний момент процес імунізації зіткнувся з проблемою, оскільки в Індії існує обмеження на експорт вакцин. На сайті ОП відзначили, що Україна розраховує на те, що індійський уряд перегляне це рішення.

"Проте варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше – сильно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом", — підкреслив Зеленський .

За словами Зеленського, політики в Україні "втратили голову" в гонитві за рейтингами і їм байдуже, що через їх критичні висловлювань на адресу вакцин можуть вмирати українці.

"Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають з вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент – вирішуйте самі", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що Індія припинила експорт вакцин CoviShield/AstraZeneca. Причиною тому став спалах коронавірусу всередині країни і запит від уряду країни на велику кількість доз для внутрішнього користування.

25 березня в Україну прибув літак з першою партією китайської вакцини CoronaVac. Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що її почнуть розвозити по регіонах країни після того, як та пройде десятиденний лабораторний контроль.