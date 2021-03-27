Антивакцинальная вакханалия политиков заставляет нас применять контрмеры, – Степанов

Из-за безответственности политиков, сказал глава Минздрава, правительство вынужденно принимать большие усилия, чтобы убедить население о необходимости вакцинации.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что публичные высказывания некоторых политиков о вакцине против коронавируса мешают процессу вакцинации, что, по его словам, является диверсией против собственного народа.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Сразу, как мы сюда привезли вакцину, вся та массированная дискредитация вакцины.. Наши политики, то, что они устроили, я считаю, что это полная диверсия по отношению к своему народу", – сказал Степанов.

В качестве примера он привел высказывание пятого президента Петра Порошенко об индийской вакцине CoviShield.

"Когда бывший президент страны выходит и на всю страну делает заявление, что то, что привезли (даже не могу назвать слово, которым он назвал вакцину), то скажите, пожалуйста, как оно укладывается в общую логику сделайте, пожалуйста, вакцинацию .. То есть дискредитация вакцины", – сказал Степанов.

Он добавил, что из-за безответственности политиков, правительство вынужденно принимать большие усилия, чтобы убедить население о необходимости вакцинации.

"Я считаю, что та антивакцинальная вакханалия, которую устроили, в том числе, наши некоторые политики, заставляет нас делать контрмеры. Не просто проводить коммуникационную кампанию по вакцинации, а рассказывать гражданам, которые сомневаются, что вакцинация – это полезно, что вакцинация – это равно жизни, то есть заказывать социальную рекламу, показывать это, максимально пропагандировать вакцинацию, и еще бороться с фейками и мифами", – заявил Степанов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским политикам и призвал их не дискредитировать процесс вакцинации и сами вакцины, которые закупает Украина. Он подчеркнул, что китайскую вакцину Coronavac от Sinovac Biotech, первая партия которой прибыла в Украину 25 марта, используют в 18 странах мира, в том числе — в Турции. Уколы этого препарата уже сделали президенту страны Реджепу Эрдогану и Патриарху Варфоломею.