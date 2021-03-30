Екс-нардеп: у Києві лікарі відмовилися допомагати жінці з кровотечею через COVID-19

Українка нібито звернулася до медиків на 14-й день, коли вже не становила загрози для оточення.

Жінку з коронавірусом не прийняли в одній з лікарень Києва, коли у неї почалася сильна маткова кровотеча. Про це у Facebook заявила радник комітету Верховної Ради з прав людини Ірина Суслова.

За її словами, лікарі послалися на карантин і не стали госпіталізувати хвору українку, залишивши її без будь-якої медичної допомоги. Ірина Суслова стверджує, що громадянка хворіла вже 14-й день і не становила інфекційної загрози для інших людей. До того ж, за інформацією радника, кровотеча була побічним ефектом препарату для лікування COVID-19.

"Вона стікала кров'ю і просила лікарів про допомогу... У буквальному сенсі її посеред ночі у напівнепритомному стані просто виставили на вулицю і запропонували викликати таксі. Не надавши необхідної допомоги і навіть не вислухавши!", — обурилася колишній нардеп.

[ + – ] Пост Ірини Суслової Фото: Ірина Суслова / Фейсбук

Ірина Суслова звернула увагу, що зараз всі сили медиків йдуть на боротьбу з коронавірусом, а пацієнтів з іншими небезпечними хворобами залишають напризволяще. Наприклад, у Києві більшість відділень гінекології закрилися або були перепрофільовані для лікування ковідних хворих. Радник парламентського комітету закликала владу звернути увагу на проблему надання медичних послуг жінкам, вагітним і новонародженим, які стали ще вразливішими під час пандемії. Крім того, вона зажадала, щоб лікарі враховували протипоказання при лікуванні жінок, хворих коронавірусом, адже у деяких ліків є важкі побічні ефекти, такі як маткова кровотеча.

"Всі ми зараз ще вчимося жити у нових умовах і боротися з раніше незнайомими викликами. Однак важливо залишатися людьми та професіоналами. Кожна людина, яка звертається до лікарні за допомогою, — повинна її отримати! І карантин тут не виправдання", — підсумувала Ірина Суслова .

Раніше стало відомо, що опорні лікарні Києва на 100% заповнені хворими з COVID-19. Як повідомив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко, ліжка стоять навіть у коридорах медзакладів, а завантаженість лікарень для пацієнтів з підозрою коливається на рівні 76-80%. При цьому в обласних лікарнях теж важка ситуація, тому хворих не можуть перевести туди зі столиці.