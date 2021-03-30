Экс-нардеп: в Киеве врачи отказались помогать женщине с кровотечением из-за COVID-19

Украинка якобы обратилась к медикам на 14-й день, когда уже не представляла угрозы для окружающих.

Женщину с коронавирусом не приняли в одной из больниц Киева, когда у нее началось сильное маточное кровотечение. Об этом в Facebook заявила советник комитета Верховной Рады по правам человека Ирина Суслова.

По ее словам, врачи сослались на карантин и не стали госпитализировать больную украинку, оставив ее без какой-либо медицинской помощи. Ирина Суслова утверждает, что гражданка болела уже 14-й день и не представляла инфекционной угрозы для других людей. К тому же, по информации советника, кровотечение было побочным эффектом препарата для лечения COVID-19.

"Она истекала кровью и просила врачей о помощи… В буквальном смысле ее посреди ночи в полубессознательном состоянии просто выставили на улицу и предложили вызвать такси. Не оказав необходимой помощи и даже не выслушав!", — возмутилась бывший нардеп.

[ + – ] Пост Ирины Сусловой Фото: Ирина Суслова / Фейсбук

Ирина Суслова обратила внимание, что сейчас все силы медиков уходят на борьбу с коронавирусом, а пациентов с другими опасными болезнями оставляют на произвол судьбы. К примеру, в Киеве большинство отделений гинекологии закрылись или были перепрофилированы для лечения ковидных больных. Советник парламентского комитета призвала власть обратить внимание на проблему оказания медицинских услуг женщинам, беременным и новорожденным, которые стали еще уязвимее во время пандемии. Кроме того, она потребовала, чтобы врачи учитывали противопоказания при лечении женщин, больных коронавирусом, ведь у некоторых лекарств есть тяжелые побочные эффекты, такие как маточное кровотечение.

"Все мы сейчас еще учимся жить в новых условиях и бороться с ранее незнакомыми вызовами. Однако важно оставаться людьми и профессионалами. Каждый человек, который обращается в больницу за помощью, — должен ее получить! И карантин здесь не оправдание", — подытожила Ирина Суслова.

Ранее стало известно, что опорные больницы Киева на 100% заполнены больными с COVID-19. Как сообщил замглавы КГГА Владимир Бондаренко, койки стоят даже в коридорах медучреждений, а загруженность больниц для пациентов с подозрением колеблется на уровне 76—80%. При этом в областных больницах тоже тяжелая ситуация, поэтому больных не могут перевести туда из столицы.