"Койки уже стоят в коридорах": киевские больницы заполнены на 100%, - КГГА

В опорных больницах, утверждают чиновники, наблюдается 100% загрузка пациентами с COVID-19, из-за чего сейчас идет поиск новых резервов.

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что заполняемость больными COVID-19 столичных больниц составляет 100%. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Опорные больницы загружены на 100%, там койки уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем. Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76—80%", — говорит Бондаренко.

По его словам, в областных больницах также наблюдается сложная ситуация и больных из Киева не могут транспортировать. Городские власти ищут новые резервы для размещения всех пациентов.

"Дополнительных договоренностей с Киевской областью в таком случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места. Сейчас мы открываем новые резервы, которые есть у нас, это установление дополнительных кроватей в коридорах", — заявил заместитель мэра.

Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Киеве заняты 79,79% коек для COVID-пациентов. Накануне — 78,02%. За сутки в столице зафиксировали 1300 новых случаев.

Уже ряд городов, в том числе Киев, Львов и Николаев, ужесточили карантинные ограничения. В Минздраве заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.