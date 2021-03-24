"Ліжка вже стоять у коридорах": київські лікарні заповнені на 100%, — КМДА

Міська влада шукає нові резерви для розміщення всіх пацієнтів.

Заступник мера Києва Володимир Бондаренко заявив, що заповнюваність хворими на COVID-19 столичних лікарень становить 100%. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Опорні лікарні завантажені на 100%, там ліжка вже стоять у коридорах, і ми цього не приховуємо. Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих з підозрою, коливається на рівні 76-80%", — говорить Бондаренко.

За його словами, в обласних лікарнях також спостерігається складна ситуація і хворих з Києва не можуть транспортувати. Міська влада шукає нові резерви для розміщення всіх пацієнтів.

"Додаткових домовленостей з Київською областю в такому випадку не може бути, оскільки там також завантажені практично всі ліжкомісця. Зараз ми відкриваємо нові резерви, які є в нас, це встановлення додаткових ліжок у коридорах", — заявив заступник мера.

Нагадаємо, що станом на вечір 23 березня в Києві зайняті 79,79% ліжок для COVID-пацієнтів. Напередодні — 78,02%. За добу в столиці зафіксували 1300 нових випадків.

Уже ряд міст, у тому числі Київ, Львів та Миколаїв, посилили карантинні обмеження. У МОЗ заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять у "червону" зону.