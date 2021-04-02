На Донбасі загинув контрактник ЗСУ: нібито вистрілив собі в голову з автомата

Незадовго до офіційного повідомлення про смерть в мережі з'явилося відео, де нібито відображені останні миті життя Олександра Саєнка.

У зоні Операції об'єднаних сил загинув солдат Олексій Саєнко 2000 року народження, який родом із села Сподахи, розташованого під Вінницею. Як повідомляє сайт Вінницької обласної державної адміністрації, у 2020 році хлопця призвали на строкову службу, а згодом він перевівся на службу за контрактом.

Про те, що слугувало причиною смерті солдата, в облдержадміністрації не повідомили, зазначивши лише, що "обставини смерті уточнюються". Дату смерті в ОДА теж не повідомили. При цьому зазначили, що в бійця залишилися батько з матір'ю, брат-близнюк і сестра.

Ховати Саєнка будуть в рідному селі, точний час і дата не повідомляються, але, ймовірно, це відбудеться в суботу, 3 квітня.

Варто зазначити, що 1 квітня український блогер Анатолій Шарій опублікував у себе в Telegram-каналі відео, на якому нібито зображені останні миті життя Олексія Саєнка. На відео чоловік тримає в руці автомат, періодично приставляючи дуло до самого себе, курить і спілкується з іншими людьми в приміщенні. Потім він нібито вистрілив собі в голову, проте цього у відео вже немає.

"Я обрізав кінцівку. Там мізки і м'ясо. Вони накурились в мотлох і, власне...", — написав блогер.

До відео прикріплене повідомлення, з якого випливає, що 31 березня о 00:04 в Покровське районне управління поліції нібито надійшло повідомлення від військовослужбовця військової частини В-3085 від старшого лейтенанта Галкіна О. О. про те, що військовослужбовець Олександр Саєнко, перебуваючи за місцем дислокації поруч із селом Золотий Колодязь, наклав на себе руки, вистріливши собі в голову з автомата АКС74У.

Фото: Анатолій Шарій / Telegram

Після повідомлення на місце нібито виїхала слідчо-оперативна група для встановлення обставин події, а за фактом інциденту відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, як повідомили днями в Управлінні зі зв'язків із громадськістю Збройних сил України, небойові втрати ЗСУ в минулому році в півтора рази перевищили бойові. Зокрема, під час збройних зіткнень на сході України за рік загинули 50 військовослужбовців, а у військових частинах із побутових причин померли 79 осіб.