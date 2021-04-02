На Донбассе погиб контрактник ВСУ: якобы выстрелил себе в голову из автомата

Незадолго до официального сообщения о смерти в сети появилось видео, где якобы запечатлены последние мгновения жизни Александра Саенко.

В зоне Операции объединенных сил умер солдат Алексей Саенко 2000 года рождения, который родом из села Сподахи, расположенного под Винницей. Как сообщает сайт Винницкой областной государственной администрации, в 2020 году парня призвали на срочную службу, а со временем он перевелся на службу по контракту.

О том, что послужило причиной смерти солдата, в облгосадминистрации не сообщили, отметив лишь, что "обстоятельства смерти уточняются". Дату смерти в ОГА тоже не сообщили. При этом отметили, что у бойца остались отец с матерью, брат-близнец и сестра.

Хоронить Саенко будут в родном селе, точное время и дата не сообщаются, но, предположительно, это произойдет в субботу, 3 апреля.

Примечательно, что 1 апреля украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал у себя в Telegram-канале видео, на котором якобы запечатлены последние мгновения жизни Алексея Саенко. На видео мужчина держит в руке автомат, периодически приставляя дуло к самому себе, курит и общается с другими людьми в помещении. Затем он якобы выстрелил себе в голову, однако этого в видео уже нет.

"Я обрезал концовку. Там мозги и мясо. Они накурились в хлам и, собственно…", – написал блогер.

К видео прикреплено сообщение, из которого следует, что 31 марта в 00.04 в Покровское районное управление полиции якобы поступило сообщение от военнослужащего воинской части В-3085 от старшего лейтенанта Галкина О. О. о том, что военнослужащий Александр Саенко, находясь по месту дислокации рядом с селом Золотой Колодец, совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из автомата АКС74у.

Фото: Анатолий Шарий / Telegram

После сообщения на место якобы выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств происшествия, а по факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, как сообщили на днях в Управлении по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, небоевые потери ВСУ в прошлом году в полтора раза превысили боевые. В частности, во время вооруженных столкновений на востоке Украины за год погибли 50 военнослужащих, а в военных частях по бытовым причинам скончались 79 человек.