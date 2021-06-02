Кабмін призначив нового головного санлікаря. Що відомо про Ігоря Кузіна

На посаду заступника голови ЦГЗ Кузін прийшов прямо з аспірантури, так і не захистивши кандидатську дисертацію.

До призначення на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко був головним санітарним лікарем. Своїм наступником він запропонував призначити заступника гендиректора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ Ігоря Кузіна. У Кабміні дослухалися до його рекомендації, і 2 травня Кузін був призначений заступником міністра охорони здоров'я — головним санітарним лікарем.

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Ігор Кузін — лікар-епідеміолог, магістр громадського здоров'я, магістр за фахом "публічне управління та адміністрування", спеціалізація "організація і управління охороною здоров'я", "епідеміологія".

На посаду заступника гендиректора ЦГЗ він прийшов у березні 2017 року, прямо з аспірантури (дисертацію так і не захистив). З грудня 2019 по лютий 2021 року виконував обов'язки генерального директора цієї установи.

У 2007 він закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність "медико-профілактична справа". Потім навчався в Болгарії, Грузії, Одеському інституті держуправління Національної академії держуправління при президенті України.

У 2008-2012 роках працював у санітарно-епідеміологічної системі Севастополя.

У 2012-2017 — завідувач Центром моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ.

Зазначимо, що у Положенні про Міністерство охорони здоров'я немає такої посади, як "заступник міністра — головний санлікар". Віктора Ляшка на цю посаду Кабмін призначив у березні минулого року спеціальною "іменною" постановою, тобто актом індивідуальної дії. Стосовно Кузіна, мабуть, доведеться приймати таке ж рішення.

У декларації Кузіна за 2029 рік зазначено, що він володіє квартирою 65,4 кв. м в Чернігові. Члени сім'ї в декларації не вказані.

Одеське видання "Думська" повідомило, що з декларацій Кузіна за 2018 і 2019 роки видно, що всі його доходи так чи інакше пов'язані з ЦГЗ і засобами Глобального фонду боротьби зі СНІДом і туберкульозом. Він отримував гроші різними способами: зарплату як співробітник, оплату послуг як ФОП, гонорари як фізична особа. Наприклад, його зарплата в ЦГЗ у 2019 році склала 84 509 грн, а гонорари, отримані там само — 1 209 648 грн.

Нагадаємо, Фокус раніше розповідав, хто такі нові міністри Віктор Ляшко, Олексій Любченко і Олександр Кубрак.