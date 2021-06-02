Кабмин назначил нового главного санврача. Что известно об Игоре Кузине

На должность замглавы ЦОЗ Кузин пришел прямо из аспирантуры, так и не защитив кандидатской диссертации.

До назначения на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко был главным санитарным врачом. Своим преемником он предложил назначить замгендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Игоря Кузина. В Кабмине прислушались к его рекомендации, и 2 мая Кузин был назначен заместителем министра здравоохранения – главным санитарным врачом.

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Игорь Кузин – врач-эпидемиолог, магистр общественного здоровья, магистр по специальности "публичное управление и администрирование", специализация "организация и управление здравоохранением", "эпидемиология".

На должность заместителя гендиректора ЦОЗ он пришел в марте 2017 года, прямо из аспирантуры (диссертацию так и не защитил). С декабря 2019 по февраль 2021 года исполнял обязанности генерального директора этого учреждения.

В 2007 он окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, специальность "медико-профилактическое дело". Потом учился в Болгарии, Грузии, Одесском институте госуправления Национальной академии госуправления при президенте Украины.

В 2008–2012 годах работал в санитарно-эпидемиологической системе Севастополя.

В 2012– 2017 – заведующий Центром мониторинга и оценки выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава.

Отметим, что в Положении о Министерстве здравоохранения нет такой должности, как "заместитель министра – главный санврач". Виктора Ляшко на эту должность Кабмин назначил в марте прошлого года специальным "именным" постановлением, то есть актом индивидуального действия. В отношении Кузина, видимо, придется принимать такое же решение.

В декларации Кузина за 2029 год говорится, что он владеет квартирой 65,4 кв. м в Чернигове. Члены семьи в декларации не указаны.

Одесское издание "Думская" сообщило, что из деклараций Кузина за 2018 и 2019 годы видно, что все его доходы так или иначе связаны с ЦОЗ и средствами Глобального фонда борьбы со СПИДом и туберкулезом. Он получал деньги разными способами: зарплату как сотрудник, оплату услуг как ФЛП, гонорары как физическое лицо. Например, его зарплата в ЦОЗ в 2019 году составила 84 509 грн, а гонорары, полученные там же – 1 209 648 грн.

Напомним, Фокус ранее рассказывал, кто такие новые министры Виктор Ляшко, Алексей Любченко и Александр Кубраков.