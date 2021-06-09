На вихідних в Україні працюватимуть 35 центрів вакцинації від COVID-19: список міст
У лідерах за кількістю відкритих центрів вакцинації — Львівська, Одеська та Полтавська області.
У найближчі вихідні, 12-13 червня, в Україні працюватимуть 35 центрів вакцинації від коронавірусу в 14 регіонах країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Так, центри вакцинації від COVID-19 працюватимуть у цих регіонах:
- Львівська область — 8 центрів (3 — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді);
- Одеська область — 7 центрів (4 — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську й Ізмаїлі);
- Полтавська область — 5 центрів (по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях);
- Херсонська область — 3 центри (в Херсоні);
- Чернівецька область — 2 центри (в Чернівцях);
- Київська область — 2 центри (в Броварах і Білій Церкві);
- м. Київ — 1 центр;
- Тернопільська область — 1 центр (у Тернополі);
- Рівненська область — 1 центр (у Рівному);
- Дніпропетровська область — 1 центр (у Дніпрі);
- Хмельницька область — 1 центр (у Хмельницькому);
- Житомирська область — 1 центр (у Житомирі);
- Черкаська область — 1 центр (у Черкасах);
- Донецька область — 1 центр (у Маріуполі).
Вакцинацію від коронавірусу в цих центрах здійснюватимуть препаратом CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech.
Головний санлікар країни і заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Кузін зазначив, що з кожним тижнем нові центри вакцинації запускаються у все більшій кількості регіонів і закликав місцеву владу створювати такі центри у своїх населених пунктах, щоб надати можливість отримати щеплення від коронавірусу ще більшій кількості людей.
"Міністерство охорони здоров'я допомагатиме створювати такі центри, забезпечуватиме їх вакцинами і навчатиме персонал", — запевнив Кузін.
Зазначимо, в Києві запустили попередній запис отримання уколу препарату в центрі вакцинації. Тепер охочі зробити щеплення можуть записуватися на зручний для них час і не витрачати час очікування на черзі.
Нагадаємо, перші центри вакцинації від коронавірусу відкрилися в Києві та Львові 29 травня. З 30 травня аналогічний центр відкрився і в Одесі.