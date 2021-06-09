На вихідних в Україні працюватимуть 35 центрів вакцинації від COVID-19: список міст

У лідерах за кількістю відкритих центрів вакцинації — Львівська, Одеська та Полтавська області.

У найближчі вихідні, 12-13 червня, в Україні працюватимуть 35 центрів вакцинації від коронавірусу в 14 регіонах країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Так, центри вакцинації від COVID-19 працюватимуть у цих регіонах:

Львівська область — 8 центрів (3 — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді);

Одеська область — 7 центрів (4 — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську й Ізмаїлі);

Полтавська область — 5 центрів (по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях);

Херсонська область — 3 центри (в Херсоні);

Чернівецька область — 2 центри (в Чернівцях);

Київська область — 2 центри (в Броварах і Білій Церкві);

м. Київ — 1 центр;

Тернопільська область — 1 центр (у Тернополі);

Рівненська область — 1 центр (у Рівному);

Дніпропетровська область — 1 центр (у Дніпрі);

Хмельницька область — 1 центр (у Хмельницькому);

Житомирська область — 1 центр (у Житомирі);

Черкаська область — 1 центр (у Черкасах);

Донецька область — 1 центр (у Маріуполі).

Вакцинацію від коронавірусу в цих центрах здійснюватимуть препаратом CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech.

Головний санлікар країни і заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Кузін зазначив, що з кожним тижнем нові центри вакцинації запускаються у все більшій кількості регіонів і закликав місцеву владу створювати такі центри у своїх населених пунктах, щоб надати можливість отримати щеплення від коронавірусу ще більшій кількості людей.

"Міністерство охорони здоров'я допомагатиме створювати такі центри, забезпечуватиме їх вакцинами і навчатиме персонал", — запевнив Кузін.

Зазначимо, в Києві запустили попередній запис отримання уколу препарату в центрі вакцинації. Тепер охочі зробити щеплення можуть записуватися на зручний для них час і не витрачати час очікування на черзі.

Нагадаємо, перші центри вакцинації від коронавірусу відкрилися в Києві та Львові 29 травня. З 30 травня аналогічний центр відкрився і в Одесі.