"Ніколи не додумаєтеся": ведуча 1+1 Мазур розкритикувала нові правила української мови

Школярі та абітурієнти не можуть зрозуміти логіку правил, через що багато погано складають ЗНО, запевняє Алла Мазур.

Ведуча телеканалу "1+1" Алла Мазур обурилася складними правилами сучасної української мови. Вона опублікувала критичний допис на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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За словами журналістки, вона разом із сином занурилася в правила української мови та вирішила поділитися своїми відкриттями. Все виявилося далеко не так легко, як Алла Мазур передбачала спочатку.

"Ніколи не додумаєтеся! Чи доводилося вам чути, як скаржаться діти на важкі правила української мови? І ви ж, напевно, як і я свого сина, запевняли їх: ну і, що тут складного? Все так логічно — ти тільки подивися! Але відкриття в програмі 6-го класу перевернуло мій звичний світ із ніг на голову!" — заявила ведуча "ТСН".

Вона звернула увагу на поділ іменників за розрядами в підручнику сина, там зазначено, що шахові фігури і назви гральних карт вважаються істотами за одним одним винятком — туз.

"Дуже мрію зустріти її автора. І запитати: а чому, власне? Що спонукало цього "знавця української мови" назвати дерев'яну шахову фігуру — істотою? Якою логікою він керувався?" — обурилася Алла Мазур.

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На її думку, такі складності класифікації "вбивають" в дітях бажання вивчати українську мову, а також викликають стрес на контрольних і тестах. Учні не можуть зрозуміти мовну логіку й змушені зубрити правила, й унаслідок багато провалюються на ЗНО. Телеведуча закликала Міносвіти перевірити сучасні підручники з української мови.

"А щоб не здалося раптом, що це проблема одного якогось підручника — перевірте в гуглі. Здивуєтеся не менше, ніж я", — підсумувала Мазур.

Дійсно, одне з перших посилань за пошуковим запитом "правила української мови істоти" приводить на ресурс "МійКлас", де туз вказано винятком із правила. У той же час, у підручнику авторства Олександра та Віктора Заболотного, який рекомендують Міносвіти та Інститут модернізації утримання освіти, таке виключення не прописане.

У травні апеляційний суд повернув новий український правопис, яке раніше скасував ОАСК, таку апеляцію подав Кабінет міністрів України. Тепер школярі та студенти можуть готуватися до іспитів за правилами, ухваленими в 2019 році.