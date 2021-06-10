"Никогда не додумаетесь": ведущая 1+1 Мазур раскритиковала новые правила украинского языка

Школьники и абитуриенты не могут понять логику правил, из-за чего многие плохо сдают ВНО, уверяет Алла Мазур.

Ведущая телеканала "1+1" Алла Мазур возмутилась сложными правилами современного украинского языка. Она опубликовала критический пост на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам журналистки, она вместе с сыном погрузилась в правила украинского языка и решила поделиться своими открытиями. Все оказалось далеко не так легко, как Алла Мазур предполагала вначале.

"Никогда не додумаетесь! Приходилось ли вам слышать, как жалуются дети на тяжелые правила украинского языка? И вы же, наверное, как и я своего сына, уверяли их: и ну, что тут сложного? Все так логично — ты только посмотри! Но открытие в программе 6-го класса перевернуло мой привычный мир с ног на голову!", — заявила ведущая "ТСН".

Она обратила внимание на разделение существительных по разрядам в учебнике сына, там указано, что шахматные фигуры и названия игральных карт считаются существами за одним одним исключением — туз.

"Очень мечтаю встретить ее автора. И спросить: а почему, собственно? Что побудило этого "знатока украинского языка" назвать деревянную шахматную фигуру — существом? Какой логикой он руководствовался?", — возмутилась Алла Мазур.

Фото: Скриншот

По ее мнению, такие сложности классификации "убивают" в детях желание изучать украинский язык, а также вызывают стресс на контрольных и тестах. Ученики не могут понять языковую логику и вынуждены зубрить правила, а в результате многие проваливаются на ЗНО. Телеведущая призвала Минобразования проверить современные учебники по украинскому языку.

"А чтобы не показалось вдруг, что это проблема одного какого-то учебника — проверьте в Гугле. Удивитесь не меньше меня", — подытожила Мазур.

Действительно, одна из первых ссылок по поисковому запросу "правила украинского языка существа" приводит на ресурс "МійКлас", где туз указан исключением из правила. В то же время, в учебнике авторства Александра и Виктора Заболотного, который рекомендуют Минобразования и Институт модернизации содержания образования, такое исключение не прописано.

В мае апелляционный суд вернул новое украинское правописание, которое ранее отменил ОАСК, такую апелляцию подал Кабинет министров Украины. Теперь школьники и студенты могут готовиться к экзаменам по правилам, принятым в 2019 году.