У Рівненській області бджоли насмерть ужалили чоловіка, медики виявилися безсилі

Загиблий встиг дістатися з пасіки додому, де дружина знайшла його на подвір'ї на останньому подиху та намагалася привести до тями.

10 червня в Рівненській області чоловік помер після нападу бджіл. Подробиці у Facebook повідомила пресслужба обласного центру екстреної медичної допомоги.

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У диспетчерську надійшов виклик із села Малий Шпаків неподалік від Рівного, жінка повідомила про можливу алергічну реакцію на укуси бджіл у її 61-річного чоловіка. Після обіду чоловік приїхав із пасіки і впав прямо у дворі через погане самопочуття. Дружина обливала його водою і намагалася привести до тями за допомогою нашатирного спирту, але всі спроби виявилися марними.

Бригада Дядьковинського пункту постійного базування центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прибула на місце трагедії о 15:11. За словами фельдшера Вадима Кравчука, до того моменту чоловік вже не дихав, тому "швидка допомога" констатувала йому біологічну смерть.

"У дворі ми знайшли чоловіка без ознак життя. Були зафіксовані синюшні покриви обличчя", — розповів медик.

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