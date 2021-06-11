В Ровенской области пчелы насмерть зажалили мужчину, медики оказались бессильны

Погибший успел добраться с пасеки домой, где жена обнаружила его во дворе на последнем издыхании и пыталась привести в чувство.

10 июня в Ровенской области мужчина умер после нападения пчел. Подробности в Facebook сообщила пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи.

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В диспетчерскую поступил вызов из села Малый Шпаков неподалеку от Ровно, женщина сообщила о возможной аллергической реакции на укусы пчел у ее 61-летнего мужа. После обеда мужчина приехал с пасеки и упал прямо во дворе из-за плохого самочувствия. Супруга обливала его водой и пыталась привести в чувство при помощи нашатырного спирта, но все попытки оказались бесполезны.

Бригада Дядьковинского пункта постоянного базирования центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф прибыл на место трагедии в 15:11. По словам фельдшера Вадима Кравчука, к тому моменту мужчина уже не дышал, поэтому "скорая помощь" констатировали его биологическую смерть.

"Во дворе мы обнаружили мужчину без признаков жизни. Было обнаружено синюшные покровы лица", — рассказал медик.

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