Статистика коронавірусу: сплеск числа нових смертей

Чотири дні поспіль число померлих в Україні стабільно скорочувалося, добу тому їх було 33, а зараз — 77.

За добу 14 червня в Україні зафіксовано 1 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 43 дитини і 51 медпрацівник.

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Також за минулу добу:

госпіталізовані 401 особа;

померли — 77;

виписані з лікарень — 293;

проведено тестувань — 54 732 (методом ПЛР — 32 313, методом ІФА — 10 428, досліджень швидкими тестами на антиген — 11 991).

[ + – ] Щоденне число смертей від коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 224 992 особи, померло — 51 769, проведено 10 548 499 ПЛР-тестів.

За добу найбільше нових випадків у Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу на 15 червня:

Київ — 243 випадки;

Вінницька область — 17 випадків;

Волинська область — 15 випадків;

Дніпропетровська область — 82 випадки;

Донецька область — 61 випадок;

Житомирська область — 9 випадків;

Закарпатська область — 16 випадків;

Запорізька область — 52 випадки;

Івано-Франківська область — 9 випадків;

Київська область — 51 випадок;

Кіровоградська область — 10 випадків;

Луганська область — 24 випадки;

Львівська область — 34 випадки;

Миколаївська область — 45 випадків;

Одеська область — 48 випадків;

Полтавська область — 38 випадків;

Рівненська область — 29 випадків;

Сумська область — 19 випадків;

Тернопільська область — 12 випадків;

Харківська область — 60 випадків;

Херсонська область — 8 випадків;

Хмельницька область — 60 випадків;

Черкаська область — 44 випадки;

Чернівецька область — 19 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Нагадаємо, станом на вечір 14 червня в Україні були зайняті 6 649 з 40 708 ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього, що становить 16,33% від загальної кількості. Напередодні були зайняті 6 399 ліжок. За 14 червня з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 400 осіб (напередодні ця цифра становила 461). За добу виписали з лікарень 293 людини (444).

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути ситуації з коронавірусом, яка була в країні восени і взимку минулого року.