Статистика коронавірусу: сплеск числа нових смертей
Чотири дні поспіль число померлих в Україні стабільно скорочувалося, добу тому їх було 33, а зараз — 77.
За добу 14 червня в Україні зафіксовано 1 014 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 43 дитини і 51 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані 401 особа;
- померли — 77;
- виписані з лікарень — 293;
- проведено тестувань — 54 732 (методом ПЛР — 32 313, методом ІФА — 10 428, досліджень швидкими тестами на антиген — 11 991).
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 224 992 особи, померло — 51 769, проведено 10 548 499 ПЛР-тестів.
За добу найбільше нових випадків у Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу на 15 червня:
- Київ — 243 випадки;
- Вінницька область — 17 випадків;
- Волинська область — 15 випадків;
- Дніпропетровська область — 82 випадки;
- Донецька область — 61 випадок;
- Житомирська область — 9 випадків;
- Закарпатська область — 16 випадків;
- Запорізька область — 52 випадки;
- Івано-Франківська область — 9 випадків;
- Київська область — 51 випадок;
- Кіровоградська область — 10 випадків;
- Луганська область — 24 випадки;
- Львівська область — 34 випадки;
- Миколаївська область — 45 випадків;
- Одеська область — 48 випадків;
- Полтавська область — 38 випадків;
- Рівненська область — 29 випадків;
- Сумська область — 19 випадків;
- Тернопільська область — 12 випадків;
- Харківська область — 60 випадків;
- Херсонська область — 8 випадків;
- Хмельницька область — 60 випадків;
- Черкаська область — 44 випадки;
- Чернівецька область — 19 випадків;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Нагадаємо, станом на вечір 14 червня в Україні були зайняті 6 649 з 40 708 ліжок для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього, що становить 16,33% від загальної кількості. Напередодні були зайняті 6 399 ліжок. За 14 червня з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 400 осіб (напередодні ця цифра становила 461). За добу виписали з лікарень 293 людини (444).
Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути ситуації з коронавірусом, яка була в країні восени і взимку минулого року.