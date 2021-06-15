Статистика коронавируса в Украине: всплеск числа новых смертей

Четыре дня подряд число умерших в Украине стабильно сокращалось, сутки назад их было 33, а сейчас – 77.

За сутки 14 июня в Украине зафиксировано 1 014 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 43 ребенка и 51 медработник.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы 401 человек;

умерли – 77;

выписаны из больниц – 293;

проведено тестирований – 54 732 (методом ПЦР – 32 313, методом ИФА – 10 428, исследований экспресс-тестами на антиген – 11 991).

[ + – ] Ежедневное число смертей от коронавируса

За все время пандемии в Украине заболели 2 224 992 человек, умерли – 51 769, проведено 10 548 499 ПЦР-тестов.

За сутки больше всего новых случаев в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 15 июня:

Киев — 243 случая;

Винницкая область — 17 случаев;

Волынская область — 15 случаев;

Днепропетровская область — 82 случая;

Донецкая область — 61 случай;

Житомирская область — 9 случаев;

Закарпатская область — 16 случаев;

Запорожская область — 52 случая;

Ивано-Франковская область — 9 случаев;

Киевская область — 51 случай;

Кировоградская область — 10 случаев;

Луганская область — 24 случая;

Львовская область — 34 случая;

Николаевская область — 45 случаев;

Одесская область — 48 случаев;

Полтавская область — 38 случаев;

Ровенская область — 29 случаев;

Сумская область — 19 случаев;

Тернопольская область — 12 случаев;

Харьковская область — 60 случаев;

Херсонская область — 8 случаев;

Хмельницкая область — 60 случаев;

Черкасская область — 44 случая;

Черновицкая область — 19 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на вечер 14 июня в Украине были заняты 6 649 из 40 708 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него, что составляет 16,33% общего количества. Накануне были заняты 6 399 коек. За 14 июня с коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 400 человек (накануне эта цифра составила 461). За сутки выписали из больниц 293 человека (444).

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина может избежать ситуации с коронавирусом, которая была в стране осенью и зимой прошлого года.