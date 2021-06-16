Території Конча-Заспи, Залісся та півострова Бирючий відкриють для відпочинку громадян, — ОП

У Заліссі і на Бірючому планується дозволити створення туристичної інфраструктури.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття доступу громадян для відпочинку на об'єктах державної власності, серед них: території Конча-Заспи, "Залісся" та півострова Бирючий. Про це він сказав 16 червня на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

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За його словами, уже фактично відкрито доступ громадян на півострів (раніше острів) Бирючий на Азовському морі, де розташована літня резиденція президента.

"Тепер це великий екопарк на березі моря", — сказав Тимошенко. Там починається оновлення інфраструктури, будуються літні будиночки, басейн, комплекс, прокладаються туристичні маршрути.

"Залісся" — національний природний парк (закрита резиденція президента), розташований на території Броварського району Київської області та Козелецького району Чернігівської області. Він розташований на балансі Управління справами президента і також уже відкритий для громадян.

"Ви купуєте квиток і приїжджаєте", — запевнив Тимошенко.

Він зазначив, що наразі йде процес трансформації території "Залісся" дійсно в національний природний парк, створюються кластери із зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проектна документація.

Тимошенко додав, що в планах також відкрити територію Конча-Заспи. Він нагадав, що наразі йде аудит договорів тих, хто наразі проживає в Конча-Заспі. "Через кілька місяців розпочнеться їх виїзд. Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити", — резюмував він.

Заступник голови ОП також розповів, що на території ВДНГ в Києві створюється спортивний кластер. Там буде urban-парк, у планах віддаленої перспективи — басейн. "Усе це буде готово до 24 серпня", — заявив Тимошенко.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 15 травня розглядалося питання державних земель і будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Президент Володимир Зеленський стверджував, що на заповідних землях "за символічну плату" живуть колишні топ-чиновники часів президентства Януковича і Порошенка.

Слідчі ДБР в Києві затримали в.о. директора комунального підприємства "Лісопаркове господарство" Конча-Заспа " та в.о. директора Національного природного парку "Голосіївський". За версією слідства, вони вимагали від підприємця хабаря за дозвіл на розміщення мотузкового парку на території лісопаркової зони.