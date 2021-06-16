Территории Кончи-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для отдыха граждан, – ОП
В Залесье и на Бирючем планируется разрешить создание туристической инфраструктуры.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, среди них: территории Кончи-Заспы, "Залесья" и полуострова Бирючий. Об этом он сказал 16 июня на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".
По его словам, уже фактически открыт доступ граждан на полуостров (ранее остров) Бирючий на Азовском море, где находится летняя резиденция президента.
"Теперь это большой эко-парк на берегу моря", – сказал Тимошенко. Там начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейный комплекс, прокладываются туристические маршруты.
"Залесье" – национальный природный парк (закрытая резиденция президента), расположенный на территории Броварского района Киевской области и Козелецкого района Черниговской области. Он находится на балансе Управления делами президента и также уже открыт для граждан.
"Вы покупаете билет и приезжаете", – заверил Тимошенко.
Он отметил, что в настоящее время идет процесс трансформации территории "Залесья" действительно в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно будет построить отели, разрабатывается проектная документация.
Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Кончи-Заспы. Он напомнил, что сейчас идет аудит договоров тех, кто в настоящее время проживает в Конче-Заспе. "Через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть", – резюмировал он.
Замглавы ОП также рассказал, что на территории ВДНХ в Киеве создается спортивный кластер. Там будет urban-парк, в планах отдаленной перспективы – бассейн. "Все это будет готово к 24 августа", – заявил Тимошенко.
Напомним, На заседании СНБО 15 мая рассматривался вопрос государственных земель и домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице. Президент Владимир Зеленский утверждал, что на заповедных землях "за символическую плату" живут бывшие топ-чиновники времен президентства Януковича и Порошенко.
Следователи ГБР в Киеве задержали и.о. директора коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" и и.о. директора Национального природного парка "Голосеевский". По версии следствия, они требовали от предпринимателя взятки за разрешения на размещение веревочного парка на территории лесопарковой зоны.