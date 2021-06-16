Территории Кончи-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для отдыха граждан, – ОП

В Залесье и на Бирючем планируется разрешить создание туристической инфраструктуры.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, среди них: территории Кончи-Заспы, "Залесья" и полуострова Бирючий. Об этом он сказал 16 июня на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

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По его словам, уже фактически открыт доступ граждан на полуостров (ранее остров) Бирючий на Азовском море, где находится летняя резиденция президента.

"Теперь это большой эко-парк на берегу моря", – сказал Тимошенко. Там начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейный комплекс, прокладываются туристические маршруты.

"Залесье" – национальный природный парк (закрытая резиденция президента), расположенный на территории Броварского района Киевской области и Козелецкого района Черниговской области. Он находится на балансе Управления делами президента и также уже открыт для граждан.

"Вы покупаете билет и приезжаете", – заверил Тимошенко.

Он отметил, что в настоящее время идет процесс трансформации территории "Залесья" действительно в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно будет построить отели, разрабатывается проектная документация.

Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Кончи-Заспы. Он напомнил, что сейчас идет аудит договоров тех, кто в настоящее время проживает в Конче-Заспе. "Через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть", – резюмировал он.

Замглавы ОП также рассказал, что на территории ВДНХ в Киеве создается спортивный кластер. Там будет urban-парк, в планах отдаленной перспективы – бассейн. "Все это будет готово к 24 августа", – заявил Тимошенко.

Напомним, На заседании СНБО 15 мая рассматривался вопрос государственных земель и домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице. Президент Владимир Зеленский утверждал, что на заповедных землях "за символическую плату" живут бывшие топ-чиновники времен президентства Януковича и Порошенко.

Следователи ГБР в Киеве задержали и.о. директора коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" и и.о. директора Национального природного парка "Голосеевский". По версии следствия, они требовали от предпринимателя взятки за разрешения на размещение веревочного парка на территории лесопарковой зоны.