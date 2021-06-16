100 тис. за голову. Київський ювелірний завод призначив нагороду за упіймання грабіжника (відео)

Чоловік увірвався в ювелірний магазин у Голосіївському районі, озброївшись дробовиком. За даними поліції, він потрапив на камеру спостереження біля метро вже без маски.

Київський ювелірний завод (КЮЗ) встановив винагороду 100 тисяч гривень за допомогу в затриманні грабіжника. Про це 16 червня пресслужба Національної поліції повідомила на офіційному сайті.

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Розбійний напад на ювелірний магазин у Голосіївському районі стався 22 травня. За інформацією правоохоронців, чоловік зайшов до приміщення, розбив вітрини і забрав дорогі прикраси, погрожуючи співробітникам предметом, схожим на рушницю. На записах із камер спостереження можна помітити, що злочинець одягнув чорні штани, білу куртку з чорними смугами, а обличчя приховав під "балаклавою" і панамкою.

Поліцейські також показали записи з камер спостереження в метро, на яких зображений підозрюваний в джинсах, сірій футболці, темним волоссям і пакетом у руках. Вийшовши з підземки, чоловік зняв медичну маску і відкрив обличчя, вкрите чорною щетиною. Варто звернути увагу на такі прикмети: середня статура, зріст 180-185 сантиметрів, коротка стрижка.

[ + – ] Підозрюваний в київському метро Фото: Нацполіція

Поліція Києва звернулася до українців із проханням надати будь-яку інформацію, яка допоможе знайти підозрюваного та розкрити пограбування, зателефонувавши за такими телефонами:

(068) 660-10-61;

(093) 370-30-89;

102.

"Анонімність і конфіденційність гарантується, а Київський ювелірний завод пропонує винагороду в розмірі 100 тисяч гривень", — підкреслила пресслужба.

Раніше стало відомо, що в Запоріжжі грабіжники забрали з ювелірного магазину понад мільйон євро. За даними Нацполіції, зловмисники залізли в приміщення вночі й попередньо відключили сигналізацію.

У Німеччині зловмисники викопали тунель поруч із банком, який збиралися пограбувати. Вони пробили плитку на парковці та встигли зробити собі підземний лаз довжиною вісім метрів. Грабіжників на місці розкопок не виявилося, їх зараз шукає поліція.

У Гонконзі за допомогою водяного пістолета намагалися пограбувати компанію Promise. Вони вимагали видати їм 25 мільйонів доларів, залякуючи співробітників відділення, один з яких помітив, що зброя зроблена із синього пластику.