100 тыс. за голову. Киевский ювелирный завод назначил награду за поимку грабителя (видео)

Мужчина ворвался в ювелирный магазин в Голосеевском районе, вооружившись дробовиком. По данным полиции, он попался на камеру наблюдения у метро уже без маски.

Киевский ювелирный завод (КЮЗ) установил вознаграждение в 100 тысяч гривен за помощь в поимке грабителя. Об этом 16 июня пресс-служба Национальной полиции сообщила на официальном сайте.

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Разбойный налет на ювелирный магазин в Голосеевском районе произошел 22 мая. По информации правоохранителей, мужчина зашел в помещение, разбил витрины и забрал дорогостоящие украшения, угрожая сотрудникам предметом, похожим на ружье. на записях с камер наблюдения можно заметить, что преступник надел черные штаны, белую куртку с черными полосами, а лицо скрыл под "балаклавой" и панамкой.

Полицейские также показали записи с камер наблюдения в метро, на которых запечатлен подозреваемый в джинсах, серой футболке, темными волосами и пакетом в руках. Выйдя из подземки, мужчина снял медицинскую маску и открыл лицо, покрытое темной щетиной. Стоит обратить внимание на такие приметы: среднее телосложение, рост 180-185 сантиметров, короткая стрижка.

[ + – ] Подозреваемый в киевском метро Фото: Нацполиция

Полиция Киева обратилась к украинцам с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет найти подозреваемого и раскрыть ограбление, позвонив по таким телефонам:

(068) 660-10-61;

(093) 370-30-89;

102.

"Анонимность и конфиденциальность гарантируется, а Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в размере 100 тысяч гривен", — подчеркнула пресс-служба.

Ранее стало известно, что в Запорожье грабители забрали из ювелирного магазина более миллиона евро. По данным Нацполиции, злоумышленники забрались в помещение ночью и предварительно отключили сигнализацию.

В Германии злоумышленники выкопали тоннель рядом с банком, который собирались ограбить. Они пробили плитку на парковке и успели проделать себе подземный лаз длиной в восемь метров. Предполагаемых грабителей на месте раскопок не оказалось, их сейчас ищет полиция.

В Гонконге при помощи водяного пистолета пытались ограбить компанию Promise. Они потребовали выдать им 25 миллионов долларов, запугивая сотрудников отделения, один из которых заметил, что оружие сделано из синего пластика.