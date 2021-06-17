Пазли для дорослих. У Києві робочі заново збирали знак, намальований на бруківці (відео)

Начальство сказало комунальникам скласти заново знак "паркування заборонено" на вулиці Пушкінській. Робота зайняла два дні.

У Києві співробітників комунального підприємства змусили заново збирати плитку з намальованим знаком "Зупинка заборонена". Таке відео опублікували в соціальній мережі Twitter.

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У травні "Київавтодор" намалював на тротуарі заборонні знаки з метою запобігти незаконному паркуванню, проте недавно один з них довелося розібрати під час ремонту. За словами очевидця, комунальники два дні намагалися відновити малюнок на вулиці Пушкінській за наказом керівництва.

[ + – ] Знак, намальований на Пушкінській вулиці в Києві Фото: Місто-парковка / Twitter

"Кажуть начальство так сказало 😂 10 Києвів з 10", — зазначив блогер з ніком "мені це не цікаво".

[ + – ] Бруківка на Пушкінській вулиці в Києві Фото: мне это не интересно / Twitter [ + – ] Комунальники намагаються скласти малюнок з бруківки в Києві Фото: мне это не интересно / Twitter

Член Ради з урбаністики Києва Анна Даниленко теж стала свідком плиткової головоломки. Вона висловила у Facebook думку, що знаки, намальовані на асфальті, не працюють, а тільки псують зовнішній вигляд вулиць.

"Кай, склади ці крижані осколки!!!", — іронічно прокоментувала Даниленко. — "Ось, навіть працівники радіють цьому квесту скласти знак заново".

[ + – ] Анна Даниленко позує з плиткою на Пушкінській вулиці в Києві Фото: Анна Даниленко / Facebook

Судячи по ролику, процес виявився занадто складним для робочих, адже пазл для дорослих складався приблизно з сотні плиток, оздоблених синім, червоним і білим кольором. Врешті на другий день роботи, 16 червня, комунальники здалися і вирішили покласти звичайну бруківку.

Раніше жителі Вінницької області висадили квіти в ями на дорогах, щоб присоромити комунальників. Високі іриси здалеку сигналізували водіям про небезпеку і допомагали обʼїжджати вибоїни.

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