Пазлы для взрослых. В Киеве рабочие заново собирали знак, нарисованный на брусчатке (видео)
Начальство сказало коммунальщикам сложить заново знак "парковка запрещена" на улице Пушкинской. Работа заняла два дня.
В Киеве сотрудников коммунального предприятия заставили заново собирать плитку с нарисованным знаком "Остановка запрещена". Такое видео опубликовали в социальной сети Twitter.
В мае "Киевавтодор" нарисовал на тротуаре запрещающие знаки с целью предотвратить незаконную парковку, однако недавно один из них пришлось разобрать во время ремонта. По словам очевидца, коммунальщики два дня пытались восстановить рисунок на улице Пушкинской по приказу руководства.
"Говорят начальство так сказало 😂 10 Киевов из 10", — отметил блогер с ником "мне это не интересно".
Член Совета по урбанистике Киева Анна Даниленко тоже стала свидетелем плиточной головоломки. Она выразила в Facebook мнение, что знаки, нарисованные на асфальте, не работают, а только портят внешний вид улиц.
"Кай, сложи эти ледяные осколки!!!", — иронично прокомментировала Даниленко. — "Вот, даже работники радуются этому квесту сложить знак заново".
Судя по ролику, процесс оказался слишком сложным для рабочих, ведь пазл для взрослых состоял примерно из сотни плиток, разукрашенных синим, красным и белыми цветами. В конце-концов на второй день работы, 16 июня, коммунальщики сдались и решили положить обычную брусчатку.
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