Пазлы для взрослых. В Киеве рабочие заново собирали знак, нарисованный на брусчатке (видео)

Начальство сказало коммунальщикам сложить заново знак "парковка запрещена" на улице Пушкинской. Работа заняла два дня.

В Киеве сотрудников коммунального предприятия заставили заново собирать плитку с нарисованным знаком "Остановка запрещена". Такое видео опубликовали в социальной сети Twitter.

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В мае "Киевавтодор" нарисовал на тротуаре запрещающие знаки с целью предотвратить незаконную парковку, однако недавно один из них пришлось разобрать во время ремонта. По словам очевидца, коммунальщики два дня пытались восстановить рисунок на улице Пушкинской по приказу руководства.

[ + – ] Знак, нарисованный на Пушкинской улице в Киеве Фото: Місто-парковка / Twitter

"Говорят начальство так сказало 😂 10 Киевов из 10", — отметил блогер с ником "мне это не интересно".

[ + – ] Брусчатка на Пушкинской улице в Киеве Фото: мне это не интересно / Twitter [ + – ] Коммунальщики пытаются сложить рисунок из брусчатки в Киеве Фото: мне это не интересно / Twitter

Член Совета по урбанистике Киева Анна Даниленко тоже стала свидетелем плиточной головоломки. Она выразила в Facebook мнение, что знаки, нарисованные на асфальте, не работают, а только портят внешний вид улиц.

"Кай, сложи эти ледяные осколки!!!", — иронично прокомментировала Даниленко. — "Вот, даже работники радуются этому квесту сложить знак заново".

[ + – ] Анна Даниленко позирует с плиткой на Пушкинской улице в Киеве Фото: Анна Даниленко / Facebook

Судя по ролику, процесс оказался слишком сложным для рабочих, ведь пазл для взрослых состоял примерно из сотни плиток, разукрашенных синим, красным и белыми цветами. В конце-концов на второй день работы, 16 июня, коммунальщики сдались и решили положить обычную брусчатку.

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