Отруєння у ресторанах Харкова: кількість постраждалих зросла

За останньою інформацією, після відвідування закладів через кишкову хворобу в лікарнях перебувають 18 дітей.

Кількість постраждалих від харчового отруєння після відвідування двох суші-ресторанів мережі "Мафія"/"Якіторія" у Харкові зросла до 85. Про це повідомила "Укрінформу" Тетяна Карлова, завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб.

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"Станом на 21 червня ще двоє людей звернулися за медичною допомогою зі скаргами на отруєння після відвідування суші-кафе", — розповіла Карлова.

За її словами, одну людину довелося госпіталізувати, друга знаходиться на домашньому лікуванні.

Карлова розповіла, що станом на понеділок, 21 червня, госпіталізовано 81 особу, у тому числі — 18 дітей. Ще чотири відвідувачі ресторанів лікуються у домашніх умовах.

"Діагноз — гострий ентероколіт. Стан здоров'я хворих задовільний", — підкреслила Карлова.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція Харківської області відкрила за фактом отруєння людей у ресторанах кримінальне провадження за ст. 325 КК України ("порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь"). Максимальна санкція за цією статтею — позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, інформація про масове отруєння відвідувачів двох ресторанів мережі "Мафія"/"Якіторія" у Харкові з'явилася 17 червня. Постраждалі підозрювали, що їх здоров'я погіршилося через вживання готових страв, в першу чергу — суші. Заклади закрилися, а представники мережі повідомляли, що готові відшкодувати потерпілим вартість лікування.

18 червня у Харківській міськраді повідомляли, що через брак місць у міських медустановах частину відвідувачів ресторанів довелося відправити до лікарні в Валках Харківської області.