Отравление в ресторанах Харькова: количество пострадавших возросло

По последней информации, после посещения заведений из-за кишечной болезни в больницах находятся 18 детей.

Количество пострадавших от пищевого отравления после посещения двух суши-ресторанов сети "Мафия"/"Якитория" в Харькове возросло до 85. Об этом сообщила "Укринформу" Татьяна Карлова, заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.

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"По состоянию на 21 июня еще два человека обратились за медпомощью с жалобами на отравление после посещения суши-кафе", — рассказала Карлова.

По ее словам, одного человека пришлось госпитализировать, второй находится на домашнем лечении.

Карлова рассказала, что по состоянию на понедельник, 21 июня, госпитализирован 81 человек, в том числе — 18 детей. Еще четыре посетителя ресторанов лечатся в домашних условиях.

"Диагноз – острый энтероколит. Состояние здоровья больных удовлетворительное", — подчеркнула Карлова.

Ранее сообщалось, что Нацполиция Харьковской области открыла по факту отравления людей в ресторанах уголовное производство по ст. 325 УК Украины ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений"). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до трех лет.

Напомним, информация о массовом отравлении посетителей двух ресторанов сети "Мафия"/"Якитория" в Харькове появилась 17 июня. Пострадавшие подозревали, что их здоровье ухудшилось из-за употребления готовых блюд, в первую очередь — суши. Заведения закрылись, а представители сети сообщали, что готовы возместить пострадавшим стоимость лечения.

18 июня в Харьковском горсовете сообщали, что из-за нехватки мест в городских медучреждениях часть отравившихся посетителей ресторанов пришлось отправить в больницу в Валках Харьковской области.